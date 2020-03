Les nouvelles interfaces Mac USB-C de Steinberg fonctionnent également avec l’iPad

Steinberg complète aujourd’hui sa gamme d’interfaces USB-C Mac avec le nouveau modèle UR24C à deux canaux. Après son lancement en septembre de l’année dernière, la gamme d’interfaces audio UR-C Steinberg voit un ajout intéressant aujourd’hui avec la dernière entrée de la famille. Avec quelques options uniques de surveillance des écouteurs pour les artistes de scène et les producteurs de studio, le nouveau UR24C se situe au milieu de la gamme, offrant une option abordable pour les musiciens qui ont besoin d’un peu plus que le modèle de base UR22C. Rendez-vous ci-dessous pour voir de plus près.

Nouvelles interfaces Mac USB-C de Steinberg:

Nous avons déjà vu quelques nouvelles interfaces Mac USB-C abordables de Focusrite, mais le nouveau modèle à deux canaux UR24C possède des fonctionnalités intéressantes qui lui permettent de se démarquer de la foule.

Voyons d’abord les spécifications de base de cette chose. Il s’agit d’une interface audio USB-C pour Mac, PC et iOS avec une résolution audio 32 bits / 192 kHz. Vous trouverez une paire d’entrées combo Neutrik pour vos micros et guitares avec ce qui est décrit comme des préamplis de microphone D-PRE de haute qualité – la même technologie que celle trouvée dans les produits UR-C annoncés précédemment. Comme son nom l’indique, il possède également quatre sorties, y compris une paire de prises TRS, le reste étant disponible via des connexions RCA aux côtés des entrées et sorties MIDI.

Il dispose également d’un traitement DSP qui, selon Steinberg, équivaut à une latence nulle lors de l’enregistrement / contrôle lors de l’utilisation des effets intégrés (Channel Strip et Guitar Amp Classics, réverbérations, etc.). Le système est également livré avec Cubase AI pour le bureau et Cubasis LE pour iOS pour vous aider à démarrer, bien qu’il fonctionne avec d’autres DAW comme Logic Pro X et similaires.

Monitoring Split de style DJ

Le modèle UR24C à deux canaux dispose de deux modes de fonctionnement en ce qui concerne la prise casque intégrée. Le mode de surveillance axé sur les DJ est conçu pour permettre un repérage facile et similaire. Votre signal de sortie est divisé en deux avec le signal maître mono sur un canal (le côté droit du mixage ou l’oreille droite) et le mixage cue mono sur le canal gauche – une caractéristique que l’on ne trouve généralement pas sur les interfaces Mac USB-C de cette nature. L’équilibre entre les deux est également entièrement réglable.

L’autre mode sera beaucoup plus familier aux utilisateurs de l’interface audio. Désigné comme une sorte d’enregistrement ou de mode DAW, le signal de sortie fonctionnera comme d’habitude ici. Mais les producteurs et les ingénieurs peuvent ajuster la balance du signal provenant de votre DAW avec le signal frappant les entrées sur l’interface. En d’autres termes, vous pouvez choisir d’entendre la sortie de votre logiciel d’enregistrement ou le signal d’entrée, ou un certain équilibre des deux. Cela peut être idéal pour les situations d’enregistrement / surveillance où la latence sur la lecture à partir de la DAW n’est pas un démarreur, et juste pour l’éviter complètement.

L’interface audio à deux canaux UR24C devrait arriver dans les magasins au premier trimestre 2020 avec un prix de détail suggéré de 319 $.

Prise de 9to5Toys:

Les interfaces sont difficiles à acheter. Comment savoir à quel point ça va sonner avant de l’essayer? Quels préamplis de la compagnie sonnent le mieux à votre oreille? Ce n’est pas facile de décider. Mais d’après mon expérience, la gamme de prix considérée, Steinberg a toujours fourni à ses utilisateurs des pré-amplis solides et ses nouvelles interfaces USB-C Mac ne font probablement pas exception. L’ajout de la surveillance des écouteurs de style DJ est une belle touche, mais c’est peut-être la seule chose à propos de cette boîte qui la démarque de la foule. Il existe des options très similaires de grandes marques pour la moitié du prix. Il peut donc être judicieux de vous assurer que vous aimez déjà l’équipement de Steinberg ou que vous pouvez vraiment vous imaginer faire bon usage de la surveillance fractionnée avant de déposer de l’argent sur celui-ci.

