les nouvelles minutes spéciales ont jusqu’à 50 Go et commencent à 6 euros

Pour faire face à la téléphonie italienne, tous les nouveaux opérateurs doivent nécessairement lancer des offres à des prix très bas. C’est ce qui a été fait par iliad, une entreprise française qui a battu Vodafone sans problèmes même si ne totalisant pas les mêmes utilisateurs.

Le géant anglo-saxon reste inaccessible, notamment pour la qualité qu’il offre, mais de nombreuses personnes ont choisi de fuir vers Iliad. Maintenant, en fait, Vodafone veut absolument récupérer au moins une partie de son anciens clients et pour cela, il a lancé une nouvelle campagne promotionnelle. Cela inclut en son sein des offres très avantageuses qui enregistrent des prix bas par rapport à la moyenne nationale. Ce sont les fameux Minutes spéciales que tout le monde sait maintenant.

Vodafone offre les meilleures promotions absolues pour ramener les utilisateurs à la base

Minutes spéciales Vodafone 50 Go:

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et dans l’Union européenne

50 Go de connexion de données 4,5 G par mois

PRIX: 6,99 euros via Winback

Pour tous les opérateurs virtuels, pour Iliad et Kena Mobile a 7,99 euros

Minutes spéciales Vodafone 30 GIGA

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

30 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 6 euros par mois

Pour tous ceux qui passent par FastWeb et certains opérateurs virtuels

Vodafone Special Minutes 20GB

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

20 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 12 euros par mois

Pour ceux qui passent par Trois