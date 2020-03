Les nouvelles mises à jour Mac mini et iMac arriveront bientôt avec le nouvel iPad

Un utilisateur anonyme de Twitter qui a déjà divulgué de nombreux détails précis sur les gammes de produits Apple est revenu aujourd’hui. Cette fois, la source suggère qu’Apple aura bientôt une mise à jour pour l’iMac et le Mac mini.

Les détails ici sont inconnus, mais CoinX sur Twitter dit s’attendre à des mises à jour des deux modèles Mac grand public d’Apple “bientôt”.

Apple a mis à jour le Mac mini pour la dernière fois en 2018, ce qui était sa première mise à jour depuis 2014. Cette mise à jour a représenté une augmentation importante de la puissance du Mac mini et a également apporté la connectivité USB-C pour la première fois.

Quant à l’iMac, CoinX fait référence au modèle non Pro du tout-en-un de bureau. Pas plus tard qu’hier, Ming-Chi Kuo a suggéré qu’Apple aurait également une version mise à jour de l’iMac Pro au quatrième trimestre de cette année.

Les iMac 21,5 et 27 pouces ont été mis à jour au printemps dernier avec de nouveaux processeurs Intel à 6 et 8 cœurs et de nouvelles options graphiques Radeon Pro Vega.

Il n’est pas clair si Apple a prévu de nombreuses mises à jour pour l’iMac et le Mac mini, mais le scénario le plus probable est qu’il s’agit de mises à jour axées sur les performances, qui pourraient théoriquement être annoncées par voie de communiqués de presse plutôt que lors d’une conférence Apple.

CoinX corrobore également les rapports selon lesquels de nouveaux modèles d’iPad Pro sont en route avec un matériel photo mis à jour. Les modèles iPad Pro actualisés devraient présenter la même conception de caméra à triple objectif que l’iPhone 11 Pro, mais avec un nouveau capteur 3D de temps de vol. Des rapports antérieurs ont indiqué que les nouveaux modèles d’iPad Pro seront annoncés au printemps.

Le compte CoinX sur Twitter a déjà été à l’origine de plusieurs rumeurs précises sur l’iPhone dans le passé, y compris la dénomination des files d’attente iPhone XS et iPhone 11. Le compte a pris une pause pendant plusieurs mois, mais il est de retour aujourd’hui avec ces nouveaux tweets cryptiques.

Reste à savoir si Apple organise ou non un événement printanier cette année. Comme nous l’avons souligné plus tôt cette semaine, il y a beaucoup d’annonces qui pourraient remplir un discours de 90 minutes, mais beaucoup d’entre elles pourraient également être faites via des communiqués de presse. Et avec la situation actuelle des coronavirus, Apple pourrait opter pour l’approche des communiqués de presse.

Que pensez-vous qu’Apple pourrait avoir en magasin pour le Mac mini et l’iMac? Qu’est-ce qui est en haut de votre liste de souhaits? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

iMac / Mac mini 🔜

– CoinX (@coiiiiiiiin) 4 mars 2020

Nouvel appareil photo sur iPad 💯

– CoinX (@coiiiiiiiin) 4 mars 2020

