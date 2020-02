Les nouvelles pas si petites d’Android 11

La version la plus préliminaire d’Android 11 est déjà là depuis cette semaine. Comme il est de plus en plus courant, les mises à jour modifient de plus en plus d’aspects secondaires. Mais pas moins pertinent.

Cette mise à jour est toujours dans sa version la plus préliminaire et reste concentrée sur les développeurs qui font avancer le travail, et la majeure partie de leurs dernières nouveautés n’apparaîtra probablement pas avant la sortie de la version finale à l’automne. Cependant, certains développements sont passés inaperçus au début, notamment une version marquée par des paramètres de sécurité et de confidentialité.

Contrôle de la musique dans les paramètres rapides

Dans Android 11, nous pouvons voir un nouveau widget de musique, désormais inclus dans le panneau des paramètres rapides de l’appareil. Au lieu de forcer les applications de lecture à développer une notification persistante, il semble que dans la prochaine version d’Android, ce paramètre ira au panneau de contrôle, plus comme ce que nous voyons dans iOS.

Panneau de notification des parties

Au moins dans la version préliminaire d’Android 11, le panneau de notification est divisé par une petite marque blanche. En faisant défiler de chaque côté de celui-ci, nous verrons soit les notifications en tant que telles, soit les paramètres rapides.

Cet ajustement pourrait être, comme nous l’avons vu à d’autres moments, de type expérimental et ne pas être finalement reflété dans la version finale. Cependant, cela donne un certain sens à l’ajout précédent, depuis.

Réglage de la sensibilité dans le geste du dos

Après son inclusion dans Android 9, la navigation gestuelle dans Android a été relativement conflictuelle. Déjà dans Android Q (10), Google a dû faire quelques changements et, par la suite, quelques ajustements dessus pour permettre sa configuration. Et le schéma de conception d’application basé sur la barre latérale gauche était en conflit avec le geste de «retour».

Dans Android 11, il semble que ce sera une option encore plus granulaire, donnant aux développeurs ou aux utilisateurs un espace pour s’adapter à la fois à la sensibilité souhaitée de chaque côté et aux conceptions d’écran incurvées et même à la dynamique des gauchers ou des droitiers.

Bluetooth indépendant du mode avion

Enfin sur Android 10, un geste très courant en voyage, sera moins frustrant. Compte tenu de la montée des écouteurs Bluetooth, déjà autorisés en vol, il ne sera pas nécessaire de réactiver Bluetooth chaque fois que le mode avion est activé. Maintenant, ce paramètre sera conservé tel qu’il était, de sorte que la lecture en cours ne sera pas coupée lors de l’exécution de ce geste.

Signes de captures d’écran infinies

Ce n’est pas encore une possibilité pleinement implémentée en tant que telle, mais il semble que Google l’ait déjà pratiquement prête et en l’absence de son activation finale. Les captures d’écran étendues par défilement pourraient atteindre Android 11. Dans Android Police, ils ont eu accès à l’un des drapeaux qui active cette fonctionnalité, ce qui la fait fonctionner.

Fraps, maintenant sur Android

Avec l’explosion des écrans avec un taux de rafraîchissement élevé, il ne sera plus nécessaire de visiter une page Web étrange qui nous indique à quelle fréquence notre écran est mis à jour. Android 11 est intégré un comptoir dans le plus pur style Fraps –Le logiciel qui fait de même sur PC–, avec lequel il est possible de contrôler à tout moment le taux de rafraîchissement.

Mode sombre, désormais programmable

Après quelques années au cours desquelles nous avons vu une goutte continue d’applications et de systèmes adoptant le mode sombre, il reste encore des améliorations à faire en 2020. Avec cette mise à jour, le mode sombre implémenté avec Android Q a la possibilité de le programmer. Ce sera les deux en fonction de l’horaire, comme au lever et au coucher du soleil, qui s’adapterait à l’heure solaire de la région sélectionnée sur l’appareil.

