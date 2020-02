Les nouvelles spécifications du Samsung Galaxy Z Flip fuient avant la sortie prochaine – .

La première incursion de Samsung dans le monde des téléphones pliables ne s’est pas exactement déroulée comme prévu. Rappelons que le lancement du Galaxy Fold l’année dernière a été retardé de quelques mois après la rupture de presque toutes les unités d’examen. Toute la saga était pour le moins gênante et jette une ombre sur l’idée que les téléphones pliables représentent la vague du futur.

Personnellement, je n’ai jamais vu l’attrait d’un téléphone pliable. De mon point de vue, un téléphone pliable est similaire à Google Glass dans la mesure où il représente un concept intrigant sans attrait grand public. Et même si je peux apprécier que des entreprises comme Samsung essaient de proposer quelque chose d’original, un téléphone pliable me semble être une solution à un problème qui n’existe pas.

Cela dit, nous sommes à environ une semaine de l’événement annuel Unpacked de Samsung, où nous verrons de près le Galaxy Z Flip, la nouvelle version de Samsung sur un smartphone pliable.

La conception globale du Galaxy Z Flip est clairement une étape au-dessus de ce que nous avons vu avec le Galaxy Fold de l’année dernière. Et au cas où vous l’auriez manqué, une vidéo pratique du Galaxy Z Flip en action a fait surface sur Twitter au cours du week-end. Le Galaxy Fold était apparemment une blague du saut, mais je ne peux pas mentir, le Galaxy Z Flip a piqué mon intérêt.

Dans le sillage de la vidéo ci-dessus en ligne, nous avons maintenant des informations supplémentaires sur le Galaxy Z Flip après que l’appareil soit apparu sur Geekbench. À cette fin, le smartphone pliable de nouvelle génération de Samsung sera doté d’un processeur Snapdragon 855, de 8 Go de RAM et fonctionnera naturellement sous Android 10. Nous pouvons également voir que le nouveau pliable de Samsung est loin d’être aussi puissant que les téléphones phares de 2020, ce qui ne devrait pas venir autant de surprise.

En ce qui concerne la date de sortie, nous avons vu des rumeurs suggérant que le Galaxy Z Flip sera lancé dès le 14 février. Côté prix, l’appareil peut coûter jusqu’à 1400 $, ce qui ferait certainement de l’appareil un produit de niche par opposition à un appareil grand public capable de générer des ventes significatives sur le marché grand public.

Enfin, le Galaxy Z Flip serait beaucoup plus durable que le Galaxy Fold. C’est certainement une nouvelle encourageante, mais cela ne veut pas dire grand-chose étant donné la fragilité et la propension du Fold à être fragile.

