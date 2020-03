les nouvelles tant attendues par tout le monde sont arrivées

Les premiers jours de mars ont marqué un tournant tant attendu chez nous WhatsApp. Le temps des rumeurs et des indiscrétions est révolu, nous passons maintenant aux faits: enfin sur le chat de messagerie est sur le point d’atterrir Mode sombre. La période de conjonction entre la fin de l’hiver et le début du printemps coïncide précisément avec le lancement de cette fonction révolutionnaire.

WhatsApp, les nouvelles et les changements du chat avec le mode sombre

Enfin arrivé au moment du déploiement, il est bon de souligner une fois de plus tous les changements attendue avec la présence du mode nuit. Aussi naturel soit-il, les plus grandes nouvelles seront champ esthétique. Grâce au mode sombre, les utilisateurs de WhatsApp pourront utiliser différentes finitions chromées pour leurs communications: au lieu du vert et du blanc classiques, il y aura du noir et du blanc.

Cependant, il n’y a pas que des changements visuels. Le mode nuit, en fait, en introduit également des importants nouvelles pratiques en particulier en ce qui concerne les économies d’énergie.

Avec la nouvelle fonction, tous les smartphones avec écrans OLED ne profiteront plus du système rétro-éclairage. En utilisant des couleurs sombres, au lieu de couleurs claires, il y aura des avantages importants pour l’autonomie de son propre la batterie.

Les avantages en termes d’autonomie sont également étudiés par les systèmes d’exploitation, à tel point que les futures versions d’iOS et d’Android pourraient relier les fonctions d’économie d’énergie à l’activation automatique du mode sombre.

Dernière question. Ce que les utilisateurs doivent faire pour Activate Mode sombre? Tout d’abord, il s’agit actuellement d’attendre la sortie de la mise à jour (quelques jours). Le mode nuit sera activé directement via le menu Paramètres.