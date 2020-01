Les observations de SOFIA montrent comment la nébuleuse du cygne a éclos

la Nébuleuse du cygne, également connu sous le nom oméga, n’a pas toujours pris la forme d’un “cou”.

De nouvelles observations de l’Observatoire stratosphérique d’astronomie infrarouge (SOFIA) révèlent l’arrière-plan de la nébuleuse du cygne et comment ses régions se sont formées séparément pendant les différentes périodes de naissance des étoiles. L’image rêveuse de SOFIA ci-dessus aide les scientifiques à retracer le passé de cette belle nébuleuse.

«La nébuleuse d’aujourd’hui contient les secrets qui révèlent son passé; nous devons juste pouvoir les découvrir “, a-t-il déclaré. Wanggi Lim du SOFIA Science Center. “SOFIA nous permet de faire cela, afin que nous puissions comprendre pourquoi la nébuleuse ressemble à aujourd’hui.”

Que montre la vue de la nébuleuse du cygne

Cette vue montre neuf protostar⁠ – zones où les nuages ​​de la nébuleuse du cygne s’effondrent et développent la première étape de la naissance des étoileset ne se sont pas produits dans les observations précédentes. Cette image a permis à l’équipe de déterminer l’âge des différentes régions de la nébuleuse du cygne et a constaté que des sections de la forme du cou ne se formaient pas simultanément.

Il est probable que la région centrale de la nébuleuse du cygne s’est formée en premier. La région nord a suivi plus tard, tandis que la région sud est la plus jeune des trois. Le rayonnement et les vents stellaires des étoiles plus anciennes ont perturbé le matériau dans la région nord, provoquant son effondrement et le développement de la prochaine génération d’étoiles.

Situé à plus de À 5000 années-lumière, la nébuleuse du cygne n’est pas facile à repérer chez nous galaxie : Au cœur de la nébuleuse, il y a plus de 100 des plus grandes jeunes étoiles de la galaxie. Cette zone a des cocons de poussière et de gaz qui sont difficiles à voir avec les télescopes spatiaux. FORCAST [Telecamera a infrarossi a oggetti deboli] di SOFIA peut traverser ces zones nuageuses et nous aider à mieux connaître la nébuleuse du cygne.

“Ceci est la vue la plus détaillée de la nébuleuse que nous ayons jamais eue à ces longueurs d’onde“Dit Jim De Buizer, un scientifique principal également au SOFIA Science Center. “C’est la première fois que nous pouvons voir certaines de ses étoiles plus jeunes et plus massives et vraiment commencer à comprendre comment elle a évolué dans la nébuleuse emblématique que nous voyons aujourd’hui.”