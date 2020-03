Les offres à bas prix sur la fibre optique à bas prix de TalkTalk viennent maintenant avec des cartes-cadeaux Amazon de 40 £

Lorsque vous investissez chaque mois une somme d’argent décente dans vos offres haut débit, vous voulez avoir l’impression de vous faire chouchouter, de dîner et de bénéficier du traitement client complet.

Et avec la dernière offre de TalkTalk, c’est ce qu’ils font … en quelque sorte. Jusqu’au 5 mars, lorsque vous achetez le plan Faster Fibre de TalkTalk, vous recevrez une carte-cadeau Amazon.co.uk, un bon M&S ou Tesco ou même juste une bonne vieille Mastercard prépayée – le tout pour une valeur de 40 £.

De cette façon, vous pouvez vin et dîner vous-même … mais au nom de TalkTalk. Et en regardant au-delà du bon, le plan de fibre de TalkTalk est assez bien en soi. Il ne coûte que 22,95 £ par mois, tandis que vous atteignez des vitesses moyennes de 38 Mo et ne facturez aucun frais d’installation.

Offre haut débit bon marché de TalkTalk:

Haut débit fibre optique TalkTalk | 18 mois | Vitesses moyennes 38 Mo | Location de ligne incl. | Activation GRATUITE | £ 22.95pm | Carte-cadeau Amazon.co.uk de 40 £

Payer moins de 23 £ par mois pour un accord sur le haut débit en fibre optique est assez impressionnant en soi. Mais ajoutez cet édulcorant à 40 £ et c’est vraiment exceptionnel! Il n’y a rien à payer d’avance non plus, et TalkTalk garantit que vous ne verrez pas de hausse des prix sur la durée d’un an et demi – cliquez sur le lien et entrez votre e-mail, puis vous pouvez vous inscrire et réclamer la carte-cadeau .

Voir l’offre

Quelles autres offres haut débit existe-t-il?

Vous voulez aller encore moins cher que cela. Eh bien, si cela ne vous dérange pas de prendre un peu de vitesse, le bureau de poste a actuellement les factures Internet les plus basses du Royaume-Uni pour seulement 15,90 £ par mois.

Si la vitesse est plus importante, alors deux offres se démarquent vraiment. Tout d’abord, le plan Superfast Fibre de BT augmente les performances jusqu’à 50 Mo. Il coûte un montant décent de plus que TalkTalk, mais il est actuellement au prix mensuel de 28,99 £ et il est associé à une carte de récompense de 80 £.

Et puis il y a Vodafone et son prix abordable de la fibre. Optez pour le plan Superfast 2 de Vodafone et vous ne paierez que 23,95 £ (21,95 £ pour les clients Voda existants) pour des vitesses terrestres moyennes de 63 Mo.