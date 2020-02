Les offres Anker et MacBook Air mettent en évidence les baisses de prix d’aujourd’hui

Les meilleures offres d’aujourd’hui incluent une nouvelle vente d’accessoires iPhone Anker à partir de 8 $, plus 199 $ de réduction sur le MacBook Air 13 pouces d’Apple et de rares réductions sur Apple TV. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Anker réduit les projecteurs, les accessoires iPhone et plus

AnkerDirect via Amazon propose son projecteur Wi-Fi intelligent Capsule Nebula en noir pour 250 $. À titre de comparaison, vous payez généralement environ 300 $ pour ce projecteur et l’offre d’aujourd’hui est de 16 $ de moins que notre mention précédente. Il s’agit du meilleur prix que nous ayons suivi depuis des mois. Les services de streaming intégrés offrent Netflix, YouTube et plus encore en appuyant sur un bouton. Comprend une entrée HDMI.

J’utilise les projecteurs Anker’s Nebula depuis environ un an maintenant, et je suis un grand fan de sa conception portable, ce qui le rend parfait pour regarder des films à l’extérieur ou partout où vous avez un grand mur disponible, avec ses capacités d’écran de 100 pouces . Découvrez le reste de la vente d’aujourd’hui pour plus d’offres sur les accessoires iPhone.

Bénéficiez de 199 $ de réduction sur MacBook Air

Amazon prend actuellement 199 $ sur certains modèles du dernier MacBook Air d’Apple. Les offres commencent à 950 $. Cela correspond à notre mention précédente et au meilleur que nous ayons vu jusqu’à présent en 2020. Le dernier MacBook Air d’Apple arbore un écran Retina de 13 pouces, Touch ID, un processeur Intel i5 bicœur de 8e génération et 128 Go de stockage. Deux ports Thunderbolt 3 et jusqu’à 12 heures d’autonomie complètent la liste des fonctionnalités notables.

Réductions Apple TV rares

Best Buy propose Apple TV 4K 32 Go pour 170 $. Passez au modèle 64 Go pour 190 $. Vous recevrez 4 mois d’Apple Music pour GRATUIT à l’achat, ce qui équivaut à 50 $ d’économies sur l’offre groupée d’aujourd’hui, ainsi qu’à un an de service Apple TV +. L’essai typique d’Apple Music pour les nouveaux utilisateurs est généralement de 3 mois (régulièrement 10 $ par), avec un autre 10 $ provenant de l’Apple TV.

Meilleures offres de reprise

garde également un œil sur les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, et plus encore chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d'échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu'il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d'échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils d'occasion contre de l'argent et soutenir en cours de route!

