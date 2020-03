Les offres Apple Watch super bon marché voient les accessoires de luxe jusqu’à 250 $ de réduction

Nous assistons à des offres de luxe Apple Watch offrant des remises fantastiques sur la technologie portable premium ce week-end. Vous pouvez vous procurer une Apple Watch Series 4 bon marché avec des capacités GPS et cellulaires pour aussi peu que 399 $ en ce moment, avec la plus grande option de 44 mm bénéficiant d’un prix de 250 $ réduit à seulement 499 $. C’est une excellente remise dans un paysage privé d’offres Apple Watch bon marché en ce moment, donc si vous avez besoin de nouveaux bonbons au poignet, mais que vous ne voulez pas débourser pour le dernier modèle, ces remises offrent le compromis parfait.

Vous bénéficiez de toutes les dernières fonctionnalités de suivi de la condition physique dans ces offres Apple Watch 4 – entraînement personnalisé, instructions à l’écran, suivi des calories et des entraînements – mais vous choisissez également un compagnon puissant pour votre iPhone. Prenez des notifications, recevez et envoyez des messages, passez et prenez des appels téléphoniques et explorez le monde merveilleux de l’Apple Watch App Store pour profiter pleinement de la durée de vie de la batterie de 18 heures et de l’affichage 30% plus grand de l’Apple Watch 4.

De plus, comme ces offres Apple Watch particulières offrent une connectivité cellulaire, vous pouvez faire tout cela en déplacement sans avoir besoin de votre téléphone, mais n’oubliez pas que vous devrez souscrire un plan de données distinct pour votre poignet.

Pas aux États-Unis? Faites défiler vers le bas pour trouver les meilleures ventes d’Apple Watch bon marché dans votre pays.

Les meilleures offres Apple Watch bon marché du jour

Apple Watch Series 4 (GPS + cellulaire) – 40 mm | 499 $ 399 $ chez Adorama

GPS et fonctionnalités cellulaires, une coque de 40 mm et un écran 30% plus grand que son prédécesseur – tout cela pour seulement 399 $ chez Adorama dans les dernières ventes d’Apple Watch à bas prix. C’est un prix spectaculaire – le moins cher que nous ayons vu en fait – et certainement pas un à ne pas manquer si vous recherchez des bonbons au poignet de haute technologie.

Apple Watch Series 4 (GPS + cellulaire) – 44 mm | 749 $ 499 $ chez Amazon

Économisez 250 $ sur cette incroyable offre Apple Watch, offrant la montre intelligente massive de 44 mm pour seulement 499 $ chez Amazon en ce moment. C’est un prix fantastique sur un kit généralement premium, et cet écran supplémentaire peut être particulièrement utile lors de l’utilisation des fonctionnalités de messagerie et de coaching de fitness à l’écran.

Plus de ventes d’Apple Watch à bas prix

Vous trouverez toutes les dernières nouveautés Offres Apple Watch sur notre page dédiée qui regroupe tous les meilleurs prix de vos revendeurs préférés. Ou consultez le meilleures ventes de tracker fitness Garmin ou nos meilleurs choix pour le meilleurs prix Fitbit autour.