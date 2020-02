Les offres de smartwatch bon marché sur la Huawei Watch GT sont encore meilleures

Économisez sur les offres de smartwatch bon marché avec ces fantastiques réductions de prix sur la Huawei Watch GT. Bien que nous ayons vu cet accord particulier sur la smartwatch toucher le Royaume-Uni avec un prix de 99 £ la semaine dernière, vous pouvez économiser quelques livres supplémentaires dès maintenant grâce à une baisse de prix supplémentaire d’Amazon – achetez la Huawei Watch GT originale pour seulement £ 91.49. Le dernier modèle, la Huawei Watch GT 2, a également été récemment présenté dans le Deal du jour d’Amazon, mais si vous avez raté ces offres particulières de smartwatch, vous pouvez toujours économiser aujourd’hui grâce à ce nouveau prix de 146,99 £.

Quelle est la différence? Alors que la Huawei Watch GT originale offre une fantastique expérience de montre intelligente à bas prix, avec un écran AMOLED lumineux, des invites de formation en temps réel et des notifications intelligentes – et n’oublions pas que la durée de vie de la batterie de 14 jours, le dernier modèle ajoute un écran en verre 3D et 15 écrans distincts modes d’entraînement.

Les deux ont été conçus pour le fitness, les dernières offres de montres intelligentes Huawei offrant un magnifique poignet conçu pour durer.

À l’intérieur de chaque montre intelligente bon marché, vous trouverez également toutes les fonctionnalités habituelles de suivi de la condition physique ainsi qu’un moniteur de fréquence cardiaque avec des fonctions de suivi du sommeil et un système d’entraînement en cours d’exécution qui vous entraîne en temps réel depuis votre poignet. Huawei a laissé WatchOS derrière pour ces modèles, donc chaque fonctionnalité est propriétaire, et bien que cela puisse limiter l’accessibilité de votre application tierce, il y a tellement de choses dans ce prix que vous obtenez toujours une excellente valeur.

Les meilleures offres de smartwatch Huawei d’aujourd’hui

Huawei Watch GT | £ 199,99 91,49 £ chez Amazon

Cette offre de montre intelligente Huawei GT place le fantastique tracker de fitness à un peu moins de 100 £ cette semaine – le prix le plus bas que nous ayons vu jusqu’à présent! Vous obtenez toutes les fonctionnalités de remise en forme que vous attendez d’une montre intelligente substantielle comme celle-ci, ainsi qu’un magnifique écran AMOLED et une autonomie de 14 jours.

Montre Huawei GT 2 | £ 199 £ 146,99 sur Amazon

Si vous avez raté la vente Deal of the Day d’Amazon sur la montre intelligente Huawei Watch GT 2 plus tôt cette semaine, il est encore temps d’économiser sur le dernier modèle. Bien que vous puissiez le récupérer pour 20 £ de moins lors de la vente flash, il reste encore 53 £ à économiser ici.

