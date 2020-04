Les offres de télévision 4K à bas prix chez Currys vous permettent d’économiser 100 £ ce week-end de Pâques

Curry sait comment mettre en place une offre de télévision 4K bon marché, c’est sûr. Ici, nous n’avons pas un, pas deux, mais trois méga-offres impressionnantes parmi lesquelles choisir avec une économie allant jusqu’à 100 £ – pas mal si vous recherchez cette offre de télévision 4K bon marché ce week-end de Pâques.

C’est fantastique de commencer nos offres TV 4K Téléviseur 4K SHARP 4T 50 pouces pour seulement 269 £ à Currys. Cette offre de télévision 4K cherche à vous faire économiser 80 £ sur un bad boy HD plein de gras, capable de rendre de belles couleurs et de produire de superbes sons, grâce à la prise en charge HDR10 complète des haut-parleurs Harman Kardon intégrés.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus grand, et osons le dire, un peu plus intelligent, alors ne cherchez pas plus loin Téléviseur 4K JVC LT 55 pouces avec Alexa pour seulement 349 £ à Currys. Non seulement vous vous économisez 100 £ et obtenez un excellent téléviseur ici, mais vous mettez également la main sur un assistant intelligent pour le salon. Demandez à Alexa tout ce que vous voulez, ou contrôlez d’autres appareils domestiques intelligents avec votre voix – du coup, vous avez bien plus qu’un simple téléviseur.

Dernier point mais non le moindre, cet étonnant d’un contrat de télévision 4K sur un Téléviseur 4K UE50RU de 50 pouces de Samsung pour seulement 399 £ à Currys. À bord est une foule de technologies premium, y compris l’amélioration de l’image Dynamic Crystal Color de Samsung et l’assistant vocal Bixby. Celui-ci est un peu plus cher, mais vous vous économisez toujours 100 £ et obtenez une offre de télévision 4K bien en dessous du prix demandé par la plupart des Samsung.

Si vous visitez des États-Unis, nous vous recommandons de consulter notre récent article sur offres de télévision à bas prix chez Best Buy, où vous trouverez des téléviseurs aussi bas que 249 $.

Les meilleures offres de téléviseurs 4K à bas prix chez Currys

TV SHARP 4T 4K UHD 50 pouces | £ 349 269 ​​£ chez Currys

Économisez 80 € et saisissez dès maintenant une méga-offre TV 4K de Currys. Un écran cristallin HDR10 signifie que toutes vos émissions et films préférés seront rendus dans une magnifique gamme de couleurs, quelle que soit la faible luminosité des scènes. Les sons sont garantis luxuriants avec les deux haut-parleurs Harman Kardon intégrés et la technologie Sharp DTS TruSurround. Nous voyons rarement des téléviseurs de cette qualité à moins de 300 £, c’est donc la vraie affaire ici.

Téléviseur JVC LT 55 pouces 4K UHD avec Alexa | £ 449,99 349 £ chez Currys

Économisez 100 £ et procurez-vous un téléviseur intelligent entièrement piégé ce week-end. Non seulement vous vous économiserez un montant bien rangé sur ce téléviseur UHD entièrement 4K, mais vous obtiendrez Amazon Alexa intégré. Soudain, votre téléviseur n’est plus seulement un téléviseur, c’est maintenant un assistant intelligent pour votre maison. Demandez à Alexa la météo, les actualités, contrôlez d’autres appareils intelligents dans votre maison ou parcourez simplement les canaux en toute simplicité.

Téléviseur UHD 4K UE50RU de 50 pouces de Samsung avec Bixby | £ 499,99 399,99 £ chez Currys

Économisez 100 £ et obtenez un téléviseur UHD 4K qui se situe actuellement à quatre ans et demi sur cinq sur les critiques des utilisateurs de Currys. HDR10 + est entièrement pris en charge ici, tout comme HLG – qui garantit une palette de couleurs massive grâce à l’amélioration de l’image Dynamic Crystal Color de Samsung. Si vous recherchez une fonctionnalité d’assistant intelligent, vous obtiendrez également Bixby ici – l’assistant vocal pratique de Samsung entièrement compatible avec Alexa et Google.

Pendant que vous êtes ici, pourquoi ne pas consulter certains de nos autres contenus impressionnants sur les offres de télévision bon marché. Notre résumé des meilleures offres 4K à bas prix en avril, par exemple, examine plus de 20 modèles, toute la gamme de tailles d’écran et de nombreux détaillants différents. Si vous êtes prêt à débourser beaucoup d’argent, nous vous recommandons de consulter notre article sur les prix des téléviseurs OLED, où nous ne regardons que les téléviseurs les plus récents (et les plus chers) du marché, afin de vous faire économiser de l’argent. le processus.