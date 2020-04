Les offres groupées PS4 Pro bon marché reviennent sur les tablettes du Royaume-Uni

Les offres de packs PS4 Pro sont en cours de stock depuis quelques semaines, donc si vous avez du mal à trouver la console 4K sur les étagères des magasins numériques, vous n’êtes pas le seul. Les détaillants semblent recevoir leur stock par vagues, et nous venons de frapper une nouvelle charge d’offres PS4 Pro.

Vous pouvez maintenant trouver des jeux de premier plan comme Call of Duty: Modern Warfare et FIFA 20 disponibles avec une nouvelle console PS4 Pro au prix standard de 349 £ – une énorme amélioration par rapport aux coûts gonflés auxquels nous nous habituions.

Tout cela se termine aujourd’hui, cependant, avec de nombreux détaillants réapprovisionnant leurs étagères avec de nouvelles offres groupées PS4 Pro offrant certains des derniers jeux à un prix non gonflé. Cela signifie que vous pouvez mettre la main sur la console 4K avec un jeu fantastique juste à temps pour le week-end.

Pas au Royaume-Uni? Nous arrondissons nos offres PS4 Pro préférées à travers le monde plus bas sur la page.

Les dernières offres groupées PS4 Pro

PS4 Pro | Call of Duty: Modern Warfare | 349,99 £ au jeu

Ce pack PS4 Pro Call of Duty est populaire depuis la sortie du jeu l’année dernière, et il est maintenant de retour en stock sur Game. Vous achetez le dernier d’une longue lignée de titres fps de premier plan et un fantastique épisode de la série.

PS4 Pro | FIFA 20 | 349 £ chez Currys

Vous achetez une version récente populaire pour le prix du forfait standard ici, ce qui est un peu rare pour le moment. FIFA 20 est en tête des palmarès depuis sa sortie, donc si vous voulez revenir sur le terrain, consultez cette offre de pack PS4 Pro. Ajoutez 20 £ supplémentaires à votre commande et vous pouvez également acheter Borderlands 3 avec le pack.

PS4 Pro | Pass TV Fortnite Neo Versa + Now | 349,99 £ au jeu

Ce pack PS4 Pro propose un DLC Fortnite Neo Versa avec la console elle-même pour 349,99 £ sur Game. De plus, vous obtenez même un pass Now Entertainment Entertainment de deux mois lorsque vous éteignez le contrôleur. Le stock étant si bas sur ces consoles en ce moment, vous voudrez bientôt reprendre celle-ci.

Glacier White PS4 Pro 1 To | Pack Destiny 2 | 349,99 £ au jeu

Voici une offre que vous ne pouvez obtenir que sur Game actuellement – une PS4 Pro 1 To en blanc glacier avec Destiny 2 plus un pass d’extension. Si le pillage et le tir sont votre truc, alors ce Destiny 2 et ce bundle sont pour vous, vous donnant la chance de posséder cette PS4 Pro blanche et de jouer au jeu de tir RPG éternellement populaire.

Plus d’offres PS4 Pro

Les meilleures offres Sony PlayStation 4 Pro d’aujourd’hui

