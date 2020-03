Les offres iPhone commencent à seulement 120 $, MacBook Pro 300 $ de rabais, plus

Les meilleures offres d’aujourd’hui incluent divers iPhones à partir de 120 $, plus 300 $ de réduction sur le MacBook Pro 13 pouces et le téléviseur AirPlay 4K de VIZIO à 378 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la pause déjeuner 9to5Toys d’aujourd’hui.

Économisez gros sur iPhone à partir de 120 $, aujourd’hui seulement

Aujourd’hui seulement, Woot propose divers modèles d’iPhone reconditionnés 120 $. Vous pouvez récupérer l’iPhone XS sur 450 $ ou le XS Max plus grand à partir de 560 $. Les deux correspondent à notre mention précédente et sont en baisse par rapport au nouveau prix de départ de 999 $.

Chaque appareil offre un écran Super Retina avec des panneaux OLED HDR. À l’intérieur, vous trouverez la puce A12 Bionic d’Apple avec prise en charge de FaceID. Il y a des caméras 12 et 7MP à côté de la prise en charge de la recharge sans fil sur la longue liste de spécifications notables. Garantie de 90 jours incluse avec l’achat. Découvrez l’intégralité de la vente ici.

MacBook Pro 13 pouces 512 Go réduit de 300 $

Amazon propose le MacBook Pro 13 pouces mis à niveau d’Apple 2,4 GHz / 8 Go / 512 Go pour 1 699 $. L’offre d’aujourd’hui est de 300 $ de réduction sur le tarif normal et correspond à notre mention précédente du début du mois.

Le MacBook Pro 2019 d’Apple comprend un clavier redessiné, l’écran Retina habituel, les fonctionnalités Touch Bar et Touch ID, ainsi que la connectivité Thunderbolt 3 et plus encore. Consultez notre examen pratique pour en savoir plus. C’est un excellent appareil pour les utilisateurs prosommateurs qui cherchent à créer du contenu en déplacement, à modifier des images et à gérer des tâches supérieures aux activités quotidiennes habituelles.

Le téléviseur VIZIO 4K AirPlay 2 de 55 pouces atteint 378 $

Walmart propose actuellement le téléviseur intelligent UHDTV compatible Dolby Vision 4K HomeKit de 55 pouces pour VIZIO pour 378 $. Des modèles similaires chez Best Buy coûtent 550 $ et celui-ci vaut 500 $ directement chez VIZIO. L’offre d’aujourd’hui ne dépasse que de 20 $ environ notre dernière mention et est la meilleure disponible actuellement.

Le dernier téléviseur de VIZIO propose à la fois HomeKit et AirPlay 2, ce qui en fait le complément parfait à toute maison intelligente. Cependant, ceux qui ne font pas partie de l’écosystème Apple apprécieront Chromecast et vous permettront d’envoyer facilement du contenu depuis n’importe quel smartphone ou ordinateur vers votre téléviseur. Vous disposez ici de trois ports HDMI, ce qui signifie que vous pouvez facilement brancher facilement tous vos équipements de cinéma maison.

Le chargeur PowerPic Qi de Twelve South coûte 50 $

Amazon propose le Twelve South PowerPic pour 50 $. C’est jusqu’à 40 $ de réduction sur le tarif habituel et c’est le meilleur prix que nous pouvons trouver en ce moment. Si vous utilisez toujours un câble pour charger votre iPhone, il est temps d’envisager sérieusement de passer à Qi. Abandonner le câble a l’air élégant et Twelve South fait passer les choses au niveau supérieur avec PowerPic. Ce chargeur pratique se déguise en cadre photo, garantissant que votre bureau ou votre table de chevet n’aura pas besoin d’avoir l’air encombré. Consultez notre critique pour en savoir plus.

3e génération d’août. Smart Lock à 100 $

Amazon propose actuellement le Smart Lock de troisième génération d’août en gris foncé pour 100 $. En baisse par rapport à son tarif actuel de près de 130 $, comme vous le trouverez chez Home Depot, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser plus de 22%, le meilleur prix en plus d’un mois, et en ligne avec les réductions précédentes jusqu’en 2020 jusqu’à présent.

Cette serrure intelligente vous permet de retirer les clés de votre transport quotidien et de compter sur le contrôle du smartphone à la place. Vous pourrez également envoyer un accès temporaire aux invités, et étendre le système avec August Connect en bas de la ligne permet l’intégration d’Alexa et de l’Assistant, ainsi qu’une multitude d’autres fonctionnalités de la maison intelligente.

