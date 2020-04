les offres les moins chères

Les opérateurs virtuels qui donnent du fil à retordre aux grands opérateurs téléphoniques en ce moment sont Kena Mobile et ho.mobile. Mais ces dernières semaines, le nouvel opérateur virtuel Very Mobile a également été un succès.

Le nouvel opérateur low cost de Wind Tre avec Kena Mobile et ho.mobile représentent le meilleur du monde MVNO (Mobile Virtual Network Operator. Ces trois opérateurs virtuels sont un point de référence pour tous les clients qui souhaitent économiser quelques euros sur la téléphonie, ayant minutes, sms et jig disponibles.

Dans cet article, nous nous concentrerons sur les offres qui reflètent actuellement pleinement cette fonctionnalité.

Kena 5,99, je l’ai. 5,99 et très 4,99

Les offres en question sont les suivantes: Kena 5,99, je l’ai. 5,99 et très 4,99. Ces initiatives incluent des seuils abondants pour communiquer et surfer à bas prix.

l’offre Kena 5.99 fournit des minutes illimitées à tout numéro fixe national mobile sans frais de connexion, des messages texte illimités à tous e 70 giga du trafic de données 4G. Le coût mensuel est de 5,99 Euros et l’activation est dédiée aux clients Iliad et à certains opérateurs virtuels, à l’exception de ho.mobile, Fastweb, CoopVoce, Tiscali, Rabona Mobile, NT Mobile et Noitel.

l’offre I. 5.99 offre des minutes illimitées à n’importe quel numéro fixe-mobile national sans frais de connexion, des messages texte illimités à tous e 70 giga du trafic de données 4G. Le coût mensuel est de 5,99 euros. L’activation est dédiée à Iliad, Fastweb et à d’autres opérateurs virtuels, à l’exception de Kena Mobile et Daily Telecom.

Cela se termine par l’offre Très 4,99 fournit des minutes illimitées à n’importe quel numéro national, des messages texte illimités à tous les 30 concerts en 4G. Le coût mensuel est de 4,99 Euros et peut être activé par les clients PosteMobile, CoopVoce, Fastweb et d’autres opérateurs virtuels.