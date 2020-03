Les offres MacBook à partir de 720 $ mettent en avant les meilleures offres du jour

Les meilleures offres de jeudi incluent des MacBook remis à neuf à partir de 720 $, un iPad mini 5 en vente et des bandes Apple Watch Milanese Loop pour 9 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

MacBook Air et Pro voient d’énormes remises à neuf

Aujourd’hui seulement, Woot propose des MacBook Air et Pro Apple remis à neuf certifiés à des remises notables. Notre premier choix est les modèles MacBook Air 13 pouces 2018 de 720 $. À titre de comparaison, vous aviez initialement payé 1 099 $ ou plus pour ces MacBook et Apple facture actuellement au moins 779 $ en état remis à neuf. Achetez toute la vente ici pour en savoir plus.

iPad mini 5 commence à 350 $

Amazon prend actuellement $ 49 sur divers modèles d’iPad mini 5 Wi-Fi, ramenant les prix au plus bas que nous ayons enregistré sur le géant en ligne. Des offres supplémentaires sont disponibles chez Best Buy avec le même rabais de 350 $. Le dernier iPad mini d’Apple offre une conception ultra-portable, un écran Retina de 7,9 pouces et une puce A12 + un coprocesseur M12. Touch ID complète la liste des fonctionnalités notables ainsi que la prise en charge d’Apple Pencil. Nous avons annoncé son facteur de forme intelligent comme une caractéristique déterminante «lorsque la portabilité compte le plus» dans notre examen pratique.

Accrochez un bracelet Apple Watch Loop de Milan à 9 $

Amazon propose ce bracelet de montre en acier inoxydable à boucle milanaise pour 9 $ en différentes tailles et couleurs. À titre de comparaison, il se vend généralement à 12 $, l’accord d’aujourd’hui marquant un nouveau record absolu sur Amazon. Il existe une poignée de couleurs différentes disponibles aujourd’hui, vous pouvez donc personnaliser votre Apple Watch avec le bon look. Sans oublier, c’est une fraction de ce qu’Apple facture pour son option interne. Le bracelet magnétique facilite l’obtention d’un ajustement précis, ce qui n’est pas toujours le cas avec les alternatives de bracelet sport.

Économisez 100 $ sur les écouteurs MOMENTUM de Sennheiser

Amazon propose actuellement les écouteurs Bluetooth sans fil Sennheiser MOMENTUM True Wireless pour 200 $. En règle générale, la vente de 300 $ vous fait économiser 34%. L’offre d’aujourd’hui est la meilleure que nous ayons vue depuis des mois et correspond à la troisième meilleure que nous ayons vue à ce jour. Avec les nouveaux écouteurs de la marque sur le point d’être livrés, vous avez maintenant la possibilité de marquer l’itération précédente avec une forte réduction. Avec une clarté audio exceptionnelle que Sennheiser considère comme être à la représentation, vous pourrez profiter de toute votre musique préférée, de vos podcasts et plus encore avec un «son de premier plan». Un design sans fil se combine avec 4 heures de lecture par charge, qui est amplifié à 12 grâce à l’étui de charge enduit de toile. En savoir plus dans notre couverture d’annonces.

Le téléviseur VIZIO 4K AirPlay 2 de 55 pouces atteint 378 $

Walmart propose actuellement le téléviseur intelligent UHDTV compatible Dolby Vision 4K HomeKit de 55 pouces pour VIZIO pour 378 $. Considérant que des modèles similaires chez Best Buy coûtent 550 $ et celui-ci vaut 500 $ directement chez VIZIO. L’offre d’aujourd’hui ne dépasse que de 20 $ environ notre dernière mention et est la meilleure disponible actuellement. Le dernier téléviseur de VIZIO propose à la fois HomeKit et AirPlay 2, ce qui en fait le complément parfait à toute maison intelligente. Cependant, ceux qui ne font pas partie de l’écosystème Apple apprécieront Chromecast et vous permettront d’envoyer facilement du contenu depuis n’importe quel smartphone ou ordinateur vers votre téléviseur. Vous disposez ici de trois ports HDMI, ce qui signifie que vous pouvez facilement brancher facilement tous vos équipements de cinéma maison.

Meilleures offres de reprise

