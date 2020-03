les offres que les clients peuvent activer pendant cette période

L’opérateur PosteMobile pousse sa nouvelle liste d’offres mobiles sur cette période, ce qui tend à arracher les clients à la concurrence.

La stratégie de l’opérateur virtuel bien connu est toujours la même, en lançant des initiatives commerciales à bas prix contenant des seuils satisfaisants. Un joli mix pour tous ceux qui utilisent leur smartphone pour communiquer et surfer.

Les offres que nous vous recommandons aujourd’hui sont les suivantes: Créez-moi WOW Weekend et Créez-moi nous revenons. Les deux offres peuvent être activées par tous les clients qui proviennent de n’importe quel opérateur sans distinction d’origine.

Créez-moi WOW Week-end et créez-moi nous revenons

Contrairement à de nombreuses autres offres actuellement sur le marché, les deux offres qui viennent d’être mentionnées ne prévoient pas le paiement de frais d’activation. De plus, pour ceux qui souhaitent demander l’achat d’une des deux offres, il est obligatoire que la procédure soit effectuée en ligne via le site officiel.

En parlant de l’offre Créez-moi WOW Weekend, il faut dire que ceux qui veulent économiser économiquement par rapport à leur promotion active sont attirés. En fait, le coût mensuel à payer n’est 4,99 Euros. Des crédits mensuels illimités sont fournis pour l’utilisation d’appels et de SMS vers des numéros nationaux. L’offre est complétée par la présence de 10 gig en 4G.

L’autre offre est Créez-moi WeBack et par rapport à l’initiative précédente, il y a un plus grand nombre de concerts. Le coût mensuel est également plus élevé mais reste satisfaisant pour les consommateurs. Au prix de 9,99 euros des crédits illimités sont fournis pour l’utilisation des appels et des SMS vers les numéros nationaux. L’offre est complétée par la présence de 50 gig en 4G.