les offres qui battent Iliad grâce au 100 gig par mois

Dans l’immense panorama de la téléphonie mobile, il y a des offres vent à travers lequel les utilisateurs se trouvent en mesure de demander l’activation de plusieurs 100 giga de trafic par mois, moyennant le paiement d’une redevance tout sauf particulièrement élevée.

Comme cela arrive toujours dans de telles situations, il est bon de se rappeler que nous parlons offres distribué exclusivement en version attaque de l’opérateur, ou accessible uniquement par ceux qui se trouvent dans une condition de sortie de iliad ou d’un opérateur virtuel. Initialement, le paiement d’une contribution égale à 11,99 euros pour l’offre elle-même, avec l’ajout de 10 euros pour l’achat de la carte SIM rechargeable, sur laquelle vous devrez ensuite apporter votre numéro de téléphone.

Il y a un obligation contractuelle durable, égal à 24 mois, dans ce délai il ne sera pas possible de demander la portabilité du numéro d’origine sans être obligé de payer une pénalité de 15 €.

Vent: voici les offres que chacun doit activer

Le choix entre une offre plutôt que l’autre dépendra de l’origine, il reste que le paiement de la redevance fixe se fera exclusivement par le biais de compte courant, et non le crédit restant ou la carte de crédit non rechargeable. la All Inclusive 100 Fire Easy pay c’est la première solution à ne pas manquer, derrière soi 6,99 euros par mois peut être trouvé 200 SMS envers tout le monde, minutes illimitées appeler quiconque e 100 giga du trafic de données à la vitesse maximale disponible.

Si vous vous retrouvez à la place Lycamobile (exclu dans le précédent), vous devrez virer vers le Offre spéciale tout compris 100 en mode Easy Pay, toujours avec exactement le même pack, mais un 9,99 euros par mois.