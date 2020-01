les offres sont de 3 et jusqu’à 50 Go en 4G, à partir de 4 euros

Inutile de dire que iliad à ce jour, il est l’un des meilleurs opérateurs du paysage italien de la téléphonie mobile. Le manager français qui s’impose aujourd’hui comme un fournisseur italien à tous égards continue de voler quotidiennement les clients des concurrents.

À cet égard, les autres managers sont fatigués et tentent toute manœuvre pour ramener à la maison les utilisateurs perdus en faveur d’Iliad. Le nouveau manager qui occupe désormais la quatrième place avec plus de 5 millions d’utilisateurs actifsil doit donc se défendre avant qu’il ne soit trop tard. C’est précisément pour cette raison, en plus de se souvenir avec sa publicité habituelle que le Giga 50 est toujours disponible pour l’abonnement, le fournisseur propose deux autres solutions directement sur son site officiel.

Iliad a actuellement trois très bonnes promotions: il y a des minutes, des SMS et de nombreux concerts à utiliser

Iliad en ce moment, contrairement à ce que croient de nombreux utilisateurs, pas seulement une promotion disponible. En plus du Giga 50, il offre à l’intérieur minutes et SMS sans limites vers tous avec 50 concert en 4G pour surfer sur le web, il existe deux autres solutions. Ce dernier coûte à peine 7,99, mais les deux autres seulement 6,99 et 4,99 € par mois pour toujours.

Le premier, le Giga 40, il offre également le tout sans limites avec 40Go en 4G pour surfer sur le web tous les mois. La deuxième promotion concerne en revanche un public qui n’a peut-être pas besoin de surfer sur Internet. Voici le Voix seulement avec son minutes et SMS illimités pour tout le monde.