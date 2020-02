les ondes électromagnétiques de ces modèles sont trop nombreuses

Prévention des radiations excessives c’est une préoccupation importante pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. En plus d’apprendre la bonne façon d’utiliser nos appareils, il est bon de savoir quels modèles émettent trop de rayonnement et lesquels sont normaux. Voyons quels sont ces modèles ensemble, grâce à une liste établie par l’Institut fédéral allemand qui traite de la radioprotection.

Quels modèles de smartphones émettent trop de rayonnement et lesquels sont inférieurs à la moyenne

On part des téléphones qui en émettent trop, à la fois en cours d’utilisation et en veille, ou, en résumé, le moins recommandé:

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi Max 3

OnePlus 6T

HTC U12 life

Xiaomi Mi Mix 3

Xperia XA2 Plus

Google Pixel 3 XL

Xiaomi Mi 9/9 SE

iPhone 7

Xperia XZ1 Compact

HTC Desire 12/12 +

Xiaomi Mi 9T

Google Pixel 3

iPhone 8

Xiaomi Redmi Note 5

Zte Axon 7 mini

La marque la plus courante sur cette liste est Xiaomi, ce qui signifie que lui et les autres téléphones de la liste émettent deux fois le rayonnement autorisé par le Budesamt für Strahlenschutz (Institut fédéral mentionné ci-dessus). Voyons ensemble quels sont les modèles de téléphones inférieurs à la moyenne, donc les plus recommandés:

Zte Axon Elite

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 10+

Nokia 6

Samsung Galaxy Note 10

Nokia 8

Nokia 3.2

Nokia 2

LG G7 ThinQ

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy M20

Nokia 7.1

Honor 7A

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S8 +

Samsung Galaxy S7 Edge

Cela peut vous surprendre l’absence d’iPhones dans cette liste, et pour ceux qui possèdent un Samsung ce sera un plaisir de constater que la marque il apparaît fréquemment. Mises à jour dès que possible!