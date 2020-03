Les opérateurs américains offrent des données illimitées et des capacités de hotspot étendues pendant la pandémie de coronavirus

De plus en plus de transporteurs et de FAI s’engagent à assouplir les politiques sur les dépassements et les plafonds de données alors que la pandémie de coronavirus continue. Comme nous l’avons signalé jeudi, AT&T renonce aux dépassements et aux plafonds de données pour les clients, mais maintenant des sociétés telles que Sprint, T-Mobile, Comcast et Verizon se joignent à nous.

Les quatre principaux opérateurs des États-Unis – AT&T, Sprint, T-Mobile et Verizon – ont souscrit à l’engagement américain Keep Connect Connected de la FCC. En vertu de cet accord, les transporteurs ont convenu de prendre les mesures suivantes pendant au moins les 60 prochains jours:

Ne pas résilier le service à des clients résidentiels ou de petites entreprises en raison de leur incapacité à payer leurs factures en raison des perturbations causées par la pandémie de coronavirus;

Renoncer aux frais de retard que tous les clients résidentiels ou petites entreprises encourent en raison de leur situation économique liée à la pandémie de coronavirus; et

Ouvrez ses hotspots Wi-Fi à tout Américain qui en a besoin.

Pendant ce temps, T-Mobile a annoncé sa propre série d’efforts pour aider les clients à rester connectés pendant la pandémie de coronavirus. À partir de maintenant, tous les clients T-Mobile et Metro by T-Mobile auront un nombre illimité de données de smartphone pour les 60 prochains jours. T-Mobile offrira également «bientôt» aux clients des services de point d’accès mobile supplémentaires de 20 Go.

Le transporteur a également décrit les efforts suivants:

Travailler avec nos partenaires Lifeline pour fournir aux clients des données supplémentaires gratuites jusqu’à 5 Go de données par mois au cours des deux prochains mois.

Augmenter l’allocation de données gratuitement aux écoles et aux étudiants utilisant nos programmes d’apprentissage numérique EmpowerED pour garantir que chaque participant ait accès à au moins 20 Go de données par mois pendant les 60 prochains jours.

Offrir des appels internationaux gratuits pour TOUS les clients T-Mobile et Metro actuels de T-Mobile vers les pays touchés par le niveau 3.

Sprint a également annoncé un ensemble d’initiatives presque identiques. À partir de jeudi prochain, les clients recevront des données illimitées pendant 60 jours, ainsi que 20 Go supplémentaires de données de point d’accès «bientôt». Cela inclut les clients qui ne paient pas activement pour les services de hotspot, explique le transporteur.

Pendant ce temps, Comcast a augmenté les vitesses de son plan «Internet Essentials», qui cible les personnes à faible revenu. Les clients peuvent bénéficier de 60 jours de service gratuit ainsi que de vitesses accrues de 15 / 2Mbps à 25 / 3Mbps.

Comme CNET détaillé dans un tour d’horizon, Verizon dit qu’il “surveille constamment l’utilisation des données et les besoins de nos clients.” Le transporteur met l’accent sur «la garantie que les premiers intervenants de la sécurité publique, des soins de santé et des agences gouvernementales ont accès aux réseaux». Le transporteur annulera également tous les frais de retard pour les 60 prochains jours et ne résiliera pas les services pour les clients concernés.

Lire la suite:

