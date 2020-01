les opérateurs perdent des milliards d’euros

Des opérateurs comme TIM, vent, trois et Vodafone ils facturent des milliards d’euros chaque année. Mais ces derniers temps, les choses ne se sont pas bien passées du point de vue financier. Selon un nouveau rapport, il apparaît que la situation des revenus s’est fortement dégradée. En moins d’une décennie, ils ont beaucoup perdu. Le chiffre d’affaires a baissé d’un quart.

Globalement, les estimations parlent d’un chiffre négatif de 11 milliards d’euros. Toutes les entreprises ont eu des problèmes plus ou moins graves récemment intensifiés avec l’arrivée sur le marché de l’opérateur concurrent Iliad Italia et ses dernières offres.

TIM et Vodafone à perte, Wind et Tre Italia suivent

la Rapport 2018 sur la chaîne d’approvisionnement des télécommunications en Italie fourni des statistiques d’opérateur. Le rapport montre une contraction financière entre 24% et 27% par rapport à la période précédente correspondante.

la facteurs déclenchants un tel effondrement soudain n’est en aucun cas facile à repérer. Apparemment, les clients ont perdu confiance dans les marques historiques en raison de mauvais choix et des traitements économiques variables qui ont ennuyé la plupart d’entre nous clients.

Ce n’est un secret pour personne que la conduite des dirigeants a été remise en question à plusieurs reprises. N’oubliez pas, par exemple, Facture de 28 jours o la présence non souhaitée de services payants supplémentaires et non sollicités.

Le climat de concurrence généré entre les prestataires a accentué les désaccords et iliad l’occasion de racheter la confiance. Les promesses faites jusqu’à présent ont été tenues faibles coûts et un haut niveau de transparence et de commodité contractuelle. Aucun frais caché et aucune modification des conditions générales des tarifs.

Beaucoup pensent que le 5G est la bonne occasion pour le rachat d’une situation qui marque la défaite. En fait, il existe de nouvelles perspectives plus intéressantes qui vont au-delà du simple concept de téléphonie mobile. Cela pourrait représenter une sécurité économique pour TIM, Wind, Tre et Vodafone, nous verrons comment cela se terminera.