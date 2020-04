Les opérateurs sans fil américains promettent de ne pas annuler votre service jusqu’au 30 juin – .

Le service sans fil et la connectivité Internet sont peut-être plus importants maintenant qu’ils ne l’ont jamais été pour les millions d’Américains coincés à la maison en raison de la pandémie de coronavirus.

Les opérateurs de téléphonie sans fil comme Verizon et AT&T ont renouvelé leur engagement envers l’engagement Keep Americans Connected de la FCC, qui devait expirer en mai.

L’engagement dit que ces entreprises ne couperont pas le service ou ne prélèveront pas de frais de retard pour les clients incapables de payer pour le moment, avec des millions d’Américains sans emploi en raison des dommages financiers catastrophiques de la pandémie de coronavirus, ce qui a également incité le Congrès à envoyer des paiements de relance pour les coronavirus. aux Américains.

Les quarantaines de coronavirus et les commandes de séjour à la maison qui font partie de la vie dans le pays depuis plus d’un mois ont rendu les smartphones et la connectivité Internet peut-être aussi indispensables que jamais pour la plupart des gens. Le fait de se cacher à la maison a été une épreuve interminable qui est au moins légèrement atténuée par nos connexions numériques avec le monde extérieur, nous donnant la possibilité de tout faire, de la télévision en continu et des films à des conversations vidéo avec des amis et des proches – ne pas mentionner les millions d’Américains qui se sont adaptés aux rythmes particuliers du travail à domicile.

C’est avec tout cela à l’esprit que les principaux opérateurs de téléphonie mobile américains ont signé un pacte prolongeant certaines concessions liées aux coronavirus cet été. Plus précisément, des entreprises et des fournisseurs de services Internet tels que Verizon, AT&T, T-Mobile et Comcast se sont engagés à ne pas interrompre le service aux clients jusqu’au 30 juin, prolongeant ainsi une promesse qui était initialement à la mi-mai.

Le président de la FCC, Ajit Pai, a annoncé cette initiative, la promesse Keep Americans Connected, en mars. La promesse, à laquelle les entreprises ont souscrit volontairement, a été étendue aux services résidentiels et aux petites entreprises si les clients rencontraient des problèmes pour payer leurs factures – l’impulsion étant que plusieurs millions de nouveaux Américains sont actuellement sans emploi en raison de l’impact du coronavirus sur l’économie. De plus, les principaux transporteurs signant cet engagement de la FCC ont également déclaré qu’ils renonceraient aux frais de retard et autoriseraient n’importe qui à accéder à leurs points d’accès Wi-Fi.

Cette promesse peut être prolongée encore plus loin. Ces derniers jours, par exemple, une coalition de deux douzaines de procureurs généraux des États a appelé les entreprises à prolonger leur engagement jusqu’au 11 août.

Comcast a déclaré qu’en plus de son engagement ici, il offre également à ses clients un accès illimité aux données sans frais supplémentaires.

La commission a également accordé une «autorisation temporaire spéciale» pour autoriser 33 fournisseurs de services Internet sans fil dans les communautés rurales – ainsi que des sociétés comme AT&T, Sprint, T-Mobile, US Cellular, Verizon et d’autres – à utiliser un spectre supplémentaire pour aider à répondre à l’augmentation du nombre de clients demande de services à large bande pendant la pandémie de coronavirus.

