Les ordinateurs personnels sont deux fois plus susceptibles d’être infectés par rapport aux ordinateurs professionnels

OpenText a publié son nouveau rapport sur les menaces Webroot 2020, révélant que les ordinateurs personnels sont toujours deux fois plus susceptibles d’être infectés que les ordinateurs professionnels.

Pour compiler son rapport, la société a analysé des échantillons de plus de 37 milliards d’URL, 842 millions de domaines, 4 milliards d’adresses IP, 31 millions d’applications mobiles actives et 36 milliards de dossiers de comportement de fichiers.

Selon les conclusions du rapport, la raison pour laquelle les PC des consommateurs sont plus sensibles aux infections est due au fait que beaucoup utilisent des systèmes d’exploitation obsolètes tels que Windows 7 et parce que les consommateurs n’utilisent pas les mêmes solutions de sécurité utilisées par les entreprises qui offrent une meilleure protection.

Parmi les appareils grand public infectés analysés par Webroot, plus de 35% ont été infectés plus de trois fois et près de 10% ont rencontré six infections ou plus. L’insécurité persistante des PC grand public souligne également les risques auxquels les entreprises sont confrontées en permettant à leurs employés de se connecter aux réseaux d’entreprise depuis leurs appareils personnels.

Augmentation du phishing et des logiciels malveillants

Au cours de l’année dernière, Webroot a observé une augmentation de 640% des tentatives de phishing et une augmentation de 125% des logiciels malveillants ciblant Windows 7.

Facebook, Microsoft, Apple, Google, PayPal et DropBox étaient les principales entreprises imitées par des cybercriminels ou des sites de phishing l’année dernière. Cependant, les sites de phishing ont également usurpé l’identité des échanges de crypto-monnaie (55%), des sites de jeux (50%), des services de messagerie (40%), des institutions financières (40%) et des services de paiement (32%).

Maintenant que Windows 7 a atteint sa fin de vie, les cybercriminels ont commencé à cibler de plus en plus le système d’exploitation obsolète avec des logiciels malveillants. Webroot a également constaté que 85% des menaces se cachent dans les dossiers temporaires, les données d’application, le cache ou windir d’un utilisateur, bien que plus de la moitié des menaces (54,5%) sur les PC professionnels se cachent dans les dossiers temporaires d’un utilisateur. Heureusement, ce risque peut être facilement atténué en créant une stratégie Windows pour empêcher les programmes de s’exécuter à partir du répertoire temporaire.

Hal Lonas, vice-président directeur et directeur de la technologie des PME et des consommateurs chez OpenText, a expliqué qu’il n’y avait pas de solution miracle unique en matière de cybersécurité, déclarant:

“Dans l’industrie de la cybersécurité, la seule certitude est qu’il n’y a pas de certitude et qu’il n’y a pas de solution miracle. Les résultats du rapport de cette année soulignent pourquoi il est essentiel que les entreprises et les utilisateurs de toutes tailles s’assurent qu’ils ne protègent pas seulement leurs mais également préparer les futures attaques en prenant des mesures simples vers la cyber-résilience grâce à une approche de défense en profondeur qui aborde le comportement des utilisateurs et la meilleure protection pour le réseau et les points de terminaison. ”