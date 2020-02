Les ordinateurs portables MacBook équipés de processeurs AMD Ryzen sont en route

Le succès constant de Ryzen a amené beaucoup à se demander pourquoi Apple n’a pas ajouté à la mode initiée par AMD avec son architecture zen. La nouvelle architecture de la marque Sunnyvale a été très compétente lorsqu’il s’agit d’offrir beaucoup de puissance à des prix plus contenus que ceux d’Intel, et cela s’ajoute tous les Attrait croissant de ses APU, avec lesquels les ordinateurs portables MacBook sans graphiques dédiés pourraient gagner au niveau du traitement graphique.

Heureusement En attendant de voir les ordinateurs portables MacBook dotés de la technologie AMD Ryzen commence à sa fin, puisque la première version bêta de macOS 10.15.4 présente dans son code de compilation diverses références aux modèles APU et GPU qui n’ont pas encore été commercialisés. Selon divers tweets publiés par le filtre _rogame, les composants AMD mentionnés sont les suivants:

Navi21 Prototype

Navi21 Prototype inconnu

Navi22 Prototype inconnu

Navi23 prototype inconnu

NAVI12_A0

NAVI21_A0

PICASSO_A0

RAVEN2_A0

RAVEN_A0

RENOIR_A0

VANGOGH_A0

La présence de Navi 21, Navi 22 et Navi 23 ne devrait pas surprendre car Apple a traditionnellement opté pour AMD en tant que technologie graphique dédiée, qui a été vue à la fois sur Mac Pro et MacBook Pro 16, pour ne citer que deux produits. Au moins relativement récent. Mais L’apparition de modèles APU ouvre la porte à l’utilisation d’Apple dans ses ordinateurs portables SmartShift, La technologie AMD qui vous permet de changer les charges de travail entre l’accélérateur graphique de l’APU et le processeur graphique dédié.

Selon le filtre, les trois modèles de graphiques dédiés mentionnés dans le paragraphe précédent sont compatibles avec le Variable Rate Shading, une fonctionnalité au niveau de l’API qui sera prise en charge par RDNA 2.

Comme d’habitude dans ce type d’actualité, pour l’instant il vaut mieux rester prudent jusqu’à ce qu’il y ait des informations officielles. Bien que les références aux APU AMD suggèrent qu’il y aura des ordinateurs Mac avec des processeurs de marque Sunnyvale, ils ne doivent pas arriver sur le marché rapidement, bien que des questions à ce sujet puissent être résolues le mois prochain, car Apple a tendance à annoncer des mises à jour matérielles au cours du mois de mars.

L’inclusion d’APU pourrait aider Apple dans des aspects tels que l’amélioration de la puissance au niveau du traitement graphique et de ses marges bénéficiaires, tandis que pour AMD, ce serait une excellente occasion d’améliorer son image au niveau marketing pour le OEM qui préinstalle Windows.