Les organisateurs de l’E3 s’apprêtent à annuler une conférence géante sur les jeux vidéo – .

Plusieurs sources, dont Ars Technica et l’éditeur de jeux indépendants Devolver Digital, ont annoncé que cette année l’Electronic Entertainment Expo (E3) de Los Angeles serait entièrement annulée. Une annonce officielle à ce sujet de la part des organisateurs de l’E3, la Entertainment Software Association, aurait été fixée à mercredi matin.

L’E3 2020 devait se dérouler du 9 au 11 juin de cette année au Staples Center du centre-ville de Los Angeles. C’est généralement l’un des faits saillants majeurs de l’année de l’industrie du jeu vidéo, de nombreuses entreprises enregistrant de grandes annonces et des débuts de jeux pour le spectacle.

Le spectacle de cette année aurait été le 25e anniversaire de l’E3. Les exposants confirmés étaient Bethesda, Epic, Capcom, Bandai Namco, Nintendo et Microsoft. Avec la sortie provisoire de deux nouvelles consoles à la fin de cette année, démarrant ainsi la neuvième génération de matériel, l’E3 2020 devait être un grand événement.

Rien n’a encore été annoncé concernant les raisons de l’annulation par l’ESA. Il y a une annonce non datée sur le site Web de l’E3 concernant le virus COVID-19, où l’ESA prétend «surveiller et évaluer la situation quotidiennement». L’annulation interviendrait dans le sillage de nombreux autres grands événements estivaux reportés ou annulés, plus récemment le festival Coachella, donc cela pourrait être aussi simple que cela. Los Angeles est actuellement en état d’urgence, après le premier décès de COVID-19 en Californie le 3 mars.

Cependant, l’E3 a été notoirement troublé ces dernières années. Le mois dernier, Geoff Keighley, producteur du spectacle sur scène de l’E3 Coliseum, a annoncé qu’il ne participerait pas à l’E3 de cette année. Plus tôt en mars, le directeur de la création d’E3, la société de production Iam8bit, avait démissionné de son poste chez E3, cinq semaines seulement après son arrivée à bord.

L’E3 de l’année dernière a attiré une foule d’environ 66 000 participants, ce qui représente une baisse substantielle par rapport à l’année précédente. Il a également subi un cauchemar en matière de relations publiques lorsque, deux mois après l’émission, l’ESA a accidentellement «doublé» plus de 2 000 journalistes, YouTubers, streamers et autres créateurs variés qui avaient assisté à l’E3 avec des références médiatiques. (Divulgation complète: j’étais l’un d’eux.)

L’E3 a également saigné progressivement les principaux participants pendant des années, car diverses sociétés se sont retirées du salon ou ont simplement fondé leurs propres conventions, telles que EA Play et BlizzCon. Sony avait confirmé en janvier qu’il n’assisterait pas du tout à l’E3 2020, après avoir également sauté l’E3 2019, et d’autres grands éditeurs tels qu’Electronic Arts et Activision étaient également en dehors du salon.

Cela est également allé de pair avec la décision, à partir de 2015, de transformer progressivement l’E3 en une convention plutôt qu’un salon. À ses débuts, l’E3 n’était pas du tout ouvert au public. L’ESA avait promis plus tôt cette année que l’E3 2020 verrait une tentative de «revigorer la série et, franchement, de faire bouger les choses».