Les organisateurs d’Emerald City Comic Con disent que la convention de Seattle se déroulera comme prévu – .

(Photo Comic Con Emerald City)

L’entreprise derrière Emerald City Comic Con a annoncé que la convention se déroulerait comme prévu malgré les craintes croissantes concernant la propagation du coronavirus.

L’organisateur de l’événement, ReedPOP, a annoncé lundi que Emerald City Comic Con était toujours en cours du 12 au 15 mars au Washington State Convention Center au centre-ville de Seattle.

“Nous avons mis en œuvre un nettoyage et une désinfection améliorés dans le cadre du salon, notamment en adhérant aux recommandations énoncées dans la politique sur les agents pathogènes émergents de l’EPA américaine concernant le nettoyage des désinfectants efficaces contre le virus COVID-19”, a déclaré la société dans un communiqué. «Nous travaillons en étroite collaboration avec la CSTIT et nos autres partenaires sur les sites et nous nous alignons sur les directives et les agences de santé publique locales, étatiques et fédérales.

«À l’approche d’ECCC, nous examinerons constamment nos activités de protection de la santé, nos messages de santé publique, nos mesures d’hygiène et de contrôle médical dans le but de renforcer davantage notre réponse COVID-19 conformément aux conseils et orientations de santé publique à jour, y compris ceux du CDC. “

Le Emerald City Comic Con, qui se tient chaque année depuis 2003, est un événement majeur dans l’industrie de la bande dessinée américaine, avec de nombreux artistes et écrivains venant de partout au pays pour assister à des panels et installer des stands. Il présente une variété d’invités de toute la culture populaire; Le spectacle de cette année comprend l’acteur de Avengers: Endgame Mark Ruffalo en tête d’affiche. Le salon 2019 a attiré 98000 participants en quatre jours.

La décision de ReedPOP de continuer avec ECCC comme prévu vient dans le sillage de plusieurs autres conventions qui ont été reportées ou annulées, comme la Conférence des développeurs de jeux de cette année à San Francisco, en raison de préoccupations concernant COVID-19.

Microsoft a annulé lundi son sommet Most Valuable Professional (MVP), qui devait se tenir du 15 au 20 mars dans la région de Seattle. La décision est intervenue au milieu des rapports croissants de cas de coronavirus dans la région de Seattle, où Microsoft a son siège social. Le département de la Santé de Washington a signalé lundi 18 cas confirmés et 6 décès.

ReedPOP est la branche axée sur la culture pop des expositions Reed basées au Royaume-Uni, qui organise des événements dans divers domaines à travers le monde. ReedPOP organise les divers Penny Arcade Expos, en plus de nombreuses autres conventions importantes, comme le Chicago Comic & Entertainment Expo le week-end dernier. Il possède également le Gamer Network, qui gère plusieurs sites multimédias axés sur les jeux vidéo.

La programmation de Reed Exhibitions comprend les conventions à venir telles que la Foire du livre de Londres le 10 mars, la conférence du MIPIM sur l’immobilier à Cannes le même jour et la Crocus Expo, une convention pour les distributeurs et les fabricants de construction, qui commence mardi à Moscou.