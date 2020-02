Les organisations axées sur Apple devraient-elles passer au cloud computing?

Apple @ Work vous est présenté par Jamf, le standard de la gestion Apple. En savoir plus sur Jamf.com/..

Le cloud computing est un terme utilisé par tous dans l’environnement informatique d’entreprise d’aujourd’hui. Au cours des prochaines semaines, je veux discuter de ce qu’est le cloud computing, pourquoi il est bénéfique pour les organisations de toutes tailles, comment construire une organisation centrée sur Apple autour du cloud et de mes expériences.

Qu’est-ce que le cloud computing?

Le cloud computing n’est qu’un mot de fantaisie pour vos données dans l’environnement de quelqu’un d’autre. Pour les personnes concernées par la vie privée, cela peut parfois lancer un drapeau rouge. Il y a plus de dix ans, j’ai décidé que le cloud computing dans l’entreprise serait l’avenir, et j’ai été prouvé à maintes reprises.

Concrètement, un bon exemple est d’utiliser G Suite ou Office 365 pour la messagerie au lieu d’héberger votre serveur de messagerie sur site. Un autre utilise un service d’hébergement de sites Web au lieu de créer votre serveur en interne.

Pourquoi le cloud computing est-il avantageux?

Au fil des ans, nous avons vu de nombreux services passer d’un «achat et installation dans votre propre environnement» à un logiciel en tant que service. Au lieu d’avoir à acheter du matériel coûteux, vous pouvez le payer sur une base mensuelle / annuelle. Un terme plus sophistiqué pour cela est «dépenses en capital» contre «dépenses de fonctionnement». Pour de nombreuses organisations, il est plus facile de budgétiser les factures mensuelles récurrentes par rapport aux achats importants de capitaux.

Du point de vue de la reprise après sinistre, le cloud computing offre d’immenses avantages. Votre organisation est-elle prête pour une panne de courant à long terme ou une coupure Internet sur votre campus principal? Quel serait l’impact sur les sites distants? Seriez-vous en mesure de traiter la paie, de servir vos clients et de poursuivre les opérations? Quelle est votre stratégie de sauvegarde? Est-il en cours de test?

En tirant parti du cloud, les entreprises peuvent se concentrer sur leur cœur de métier plutôt que de se soucier de la reprise après sinistre. Si votre e-mail est hébergé sur G Suite et que vous perdez l’accès à Internet, vous pouvez vous connecter à partir de LTE ou aller à un autre emplacement.

Quels sont quelques exemples de services cloud?

Comme je l’ai mentionné précédemment, l’hébergement de messagerie et Web sont des exemples courants. Les autres exemples sont les réseaux cloud (Extreme Networks), la gestion des appareils mobiles cloud (Jamf), les services d’identité cloud (JumpCloud), la signalisation numérique cloud (Kitcast), le cloud CRM (Salesforce), la comptabilité cloud (Intacct) et les bases de données des étudiants cloud (FACTS SIS).

Selon une récente enquête Extreme Networks menée auprès de 1 200 responsables informatiques, 14 à 17% des entreprises, selon les secteurs, gèrent déjà leur réseau à partir du cloud et 40% ont l’intention de passer au cloud d’ici cinq ans. Les principales raisons invoquées pour passer au cloud sont la facilité de gestion et un meilleur accès aux ressources.

Je pourrais énumérer d’innombrables exemples pour chaque industrie. Je ne peux pas nommer une seule chose dont les entreprises auraient besoin et qui ne peut pas se faire dans le cloud. Pour les organisations distribuées, le cloud computing signifie la simplicité d’intégration de nouveaux sites / employés sans se soucier des connexions VPN complexes pour les employés distants / mobiles.

Au cours des prochaines semaines, je vais élaborer un plan pour faire passer votre organisation axée sur Apple d’une entreprise axée sur les solutions sur site ou d’une entreprise de cloud partiel à une organisation cloud-first et cloud-only.

