les origines des dernières théories du complot

Avant l’avènement du coronavirus, le La 5G a toujours été blâmée pour tout, du cancer à l’infertilité. Les théories du complot se propagent généralement principalement sur le Web, parfois même dans la vie réelle comme dans ce cas.

En mélangeant les craintes infondées de la 5G à la panique provoquée par une pandémie mondiale, les gens ont commencé à donner naissance aux théories les plus disparates. Certains messages sur les réseaux sociaux disent que l’impact présumé de la 5G n’est que le dernier d’une série de pandémies induites par les ondes électromagnétiques. Ces conspirateurs lient l’épidémie de H1N1 en 2009 avec l’introduction de la 4G, l’épidémie de 1998 à la 3G, l’introduction des ondes radio comme cause de la grippe espagnole de 1918. La théorie de toutes ces pandémies a été niée d’innombrables fois par des scientifiques. Un professeur de micro-biologie l’a récemment décrit comme “une impossibilité physique et biologique”. Alors, comment cela s’est-il propagé?

Le début et la transmission

Les premiers messages en ligne faisant la promotion de la théorie sont apparus à la fin de janvier. Une semaine plus tôt, un médecin généraliste belge avait accordé une interview à un journal néerlandais. Il avait émis l’hypothèse que la 5G pouvait être mortelle, mais affirmant qu’il n’avait trouvé aucune théorie. Le journal a supprimé les commentaires, l’article quelques heures plus tard avait disparu, selon une enquête de Wired, mais pas avant qu’ils aient été collectés par des militants anti-5G néerlandophones.

Maintenant aussi disponible en anglais, jusqu’à la naissance de théories de plus en plus absurdes sur les plans Illuminati vérifier croissance démographique. L’une des théories les plus bizarres affirme que la campagne «Clap For Our Carers» pour soutenir les travailleurs a des arrière-pensées. Autrement dit, la campagne sert à masquer le son de l’infrastructure 5G mise en œuvre. Un article qui aurait pu commencer comme une plaisanterie moqueuse de théoriciens du complot a depuis trouvé son compte dans les groupes Facebook et WhatsApp.

Qui diffuse des théories sur la 5G

Propulsée par les médias sociaux, la campagne a réussi à attirer des célébrités et même à provoquer vandalisme. Lorsque la nouvelle d’une tour de télécommunications à Birmingham et Liverpool a fait surface, l’acteur Woody Harrelson et Amanda Holden faisaient partie des personnalités de premier plan qui partageaient les théories partagées par la 5G et Covid-19. Holden a tweeté un lien vers une pétition Change.org demandant au gouvernement britannique d’arrêter immédiatement la construction d’infrastructures en raison de liens présumés avec le cancer et le coronavirus. Peu de temps après la publication de son tweet, la pétition a été annulée. Change.org a estimé qu’il contenait des informations erronées, mais pas avant d’avoir déjà collecté plus 100 000 signatures.

Les groupes Facebook pour diffuser de nouvelles rumeurs peuvent être facilement trouvés en recherchant “5G” ou “coronavirus”. Certains groupes comptent plus de 50 000 membres. Les membres d’un groupe ont tenté d’organiser la détournement d’un programme radio sur 5G. Un autre tente actuellement d’organiser un “soulèvement de Pâques” mondial pour faire prendre conscience de leurs idées sans fondement. Jusqu’à présent, plus de 2 000 personnes ont rejoint ce dernier, bien qu’en raison de la moitié de la population mondiale actuellement bloquée pour un coronavirus, la manifestation soit plutôt limitée.

La protestation de ‘Je ne consens pas à la 5G«Implique la désactivation des smartphones personnels et autres appareils connectés à Internet le lundi de Pâques, avec l’idée qu’ils« feront du bruit »sans faire de bruit. «Nous devons être écoutés à distance et en silence», explique la section «à propos» de la page. Il n’y a aucune preuve scientifique d’un lien entre la 5G et le coronavirus. Ces réclamations sont non seulement sans fondement, elles sont préjudiciables aux personnes et aux entreprises sur lesquelles repose la continuité des services incriminés. Les personnes auxquelles ils se réfèrent comprennent «des êtres chers isolés ou vulnérables, ainsi que des opérateurs des services de santé nationaux et des services d’urgence.

Quelques mesures

Certaines grandes entreprises technologiques ont déjà commencé à réprimer les publications dédiées à ces théories, notamment Facebook et YouTube. D’autres sociétés, dont Twitter, sont moins disponibles. Le réseau social a refusé de traiter directement les théories du complot sur le coronavirus. Il vise à “aider les gens à trouver des sources d’information faisant autorité” sur la plate-forme. “Nous facilitons la recherche des dernières mises à jour en les plaçant sur une page dédiée aux événements en haut de l’histoire des gens”, a déclaré un porte-parole.