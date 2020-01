Les outils numériques profitent à l’arrivée du tourisme gastronomique

Le gouvernement de la ville de Puebla, l’Universidad Iberoamericana et l’École de tourisme des Asturies présentent le diplôme et la certification internationale pour l’exploitation de restaurants et bars.

SET Puebla News

Le marketing numérique a transformé la façon de faire des affaires dans tous les domaines et le secteur de la restauration ne fait pas exception, a déclaré la secrétaire du Tourisme de la municipalité de Puebla, Monica Prida Coppe, lors de la conférence sur le marketing numérique pour les restaurants.

De même, la réunion à laquelle ont participé des représentants du secteur de la restauration, des étudiants et des médias a permis de présenter le diplôme et la certification internationale en exploitation de restaurants et bars offerts par l’École de tourisme des Asturies à Ibero Puebla.

Prida Coppe a déclaré que la plupart des gens vont dans les restaurants pour faire de la publicité de bouche à oreille, si quelqu’un vous a invité, entendu une critique dans les médias ou vu sur les réseaux sociaux.

«Même avant une recommandation personnelle, l’étape suivante consiste à rechercher le lieu en ligne, même pour connaître l’emplacement, la lettre ou quelques photos. Par conséquent, avoir une solide présence numérique est l’une des stratégies les plus recommandées pour un restaurant », a-t-il déclaré.

Le responsable municipal a souligné que le tourisme gastronomique favorise l’arrivée de voyageurs à la recherche de nouvelles expériences culinaires et le large éventail de plats, tels que le mole poblano, les piments en nogada et les chalupas, entre autres propositions de cuisine d’auteur, satisfont tous les palais.

Lors de la conférence, le coordinateur général de l’École de tourisme des Asturies, Raymundo Perroni, et le représentant de la zone de formation continue d’Ibero Puebla, Alejandro Hernández, ont offert le programme d’études et les coûts du diplôme, qui peuvent être consultés via la page électronique des deux établissements d’enseignement.

Cet événement a également réuni la présidente de la Chambre nationale du restaurant des restaurants et épiceries (Canirac), Olga Méndez.

ARP