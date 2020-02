Les parasites font l’histoire dans un gala ennuyeux

Le défi du gala d’Oscar 2020 était de continuer à récupérer les téléspectateurs après l’augmentation du public en 2019 et après quatre ans de baisse franche depuis qu’Ellen DeGeneres avait atteint les meilleurs records. Nous ne savons pas s’il l’aura réalisé, mais si vous avez passé la nuit (en Espagne) à le voir, vous conviendrez sûrement qu’il s’agit d’un authentique émission de télévision tostón. Long, ennuyeux et avec trop de thèmes musicaux.

Au grain. Les parasites ont marqué l’histoire en devenant le premier film non anglophone à remporter le premier prix, l’Oscar du meilleur film. Seuls six précédents films non anglophones avaient été nominés dans la catégorie principale (la dernière Rome d’Alfonso Quaron), mais aucun ne l’avait remporté.

La surprise est relative puisque ce film sud-coréen de drame et d’humour noir était le favori des critiques et avait déjà gagné à Cannes en se plaçant dans les bassins. Parasites a également remporté les trois autres prix principaux, dont celui de réalisateur et script pour Bong Joon-ho et bien sûr le meilleur film international que Dolor et Gloria de Almodóvar ont également choisi, sans rien avoir à faire avec ce – magnifique – film sud-coréen qui doit être vu en original et avec sous-titres.

Par conséquent, Scorsese, Tarantino et un Sam Mendes qui ne veulent toujours pas trop dans l’industrie, se sont retrouvés sans prix pour la meilleure direction.

Moins de “surprises” dans les prix d’interprétation. Joaquin Phoenix, que le Joker si proche de la vraie vie et en même temps si loin de ce que Marvel offre avec ses super-héros, a remporté l’Oscar 2020 avec tous méritent le meilleur acteur de premier plan. Ici non plus, notre Antonio Banderas n’avait pas grand-chose à faire malgré son bon rôle. Pour souligner le discours de revendication de Phoenix.

Renée Zellweger Il a pris l’actrice principale de Judy. Si Joker accompagne le reste des sections et s’il n’avait pas été Parasites, il aurait remporté plus de prix, l’histoire de la chanteuse et actrice américaine Judy Garland est un marronnier à oublier. Laura Dern, meilleure actrice secondaire de l’histoire d’un mariage; et Brad Pitt, meilleur acteur de soutien, il était une fois … à Hollywood, a terminé les prix d’acteur.

1917, le film de guerre britannique et grand favori de l’Oscar 2020, a dû se contenter des récompenses techniques. Avec justice en eux (son, photographie et effets visuels), mais il n’y en avait plus car il manque la profondeur des parasites et devient le grand perdant du gala.

Mettre en valeur l’Oscar 2020 dans un script adapté pour Jojo Rabbit, un film qui a beaucoup plu bien que pour son thème (satirique sur le nazisme) il était clair qu’il n’allait pas manger un beignet. Si vous ne les avez pas vus, nous vous le recommandons. Petit, petit, pour lui Les irlandais Scorsese malgré la présence d’un casting spectaculaire avec Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Et aussi pour le consommable Le Mans ’66 (Ford v Ferrari), quelques récompenses sonores et rien de plus.

L’Espagnole Klaus n’a pas pu remporter l’Oscar du plus petit film d’animation bien qu’elle soit dans les piscines et finalement c’était pour Toy Story 4. Une autre remarquable était Hildur Guðnadóttir, car elle a réussi à battre les concurrents (tous les garçons) pour la meilleure bande originale de Joker. Quelque chose est en train de changer à Holywood.

Un peu plus, sauf pour citer que pour Netflix il est assermenté par une bonne partie des membres de l’industrie. Il est entré aux Oscars 2020 avec le plus grand nombre de nominations et en est sorti avec seulement deux prix et mineurs, celui commenté par Laura Dern et le meilleur documentaire pour American Factory. Nous vous laissons la liste complète des nominés et des gagnants.

Gagnants et nominés aux Oscars 2020

Meilleur film:

Parasites (Gagnant)

1917

Les irlandais

L’histoire d’un mariage

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans ’66 (Ford contre Ferrari)

Petites femmes

Il était une fois à … Hollywood

Meilleur réalisateur:

Bong Joon-ho – Parasites (Gagnant)

Martin Scorsese – Les Irlandais

Quentin Tarantino – Il était une fois à … Hollywood

Sam Mendes – 1917

Todd Phillips – Joker

Meilleur acteur principal:

Joaquin Phoenix – Joker (Gagnant)

Adam Driver – Histoire d’un mariage

Antonio Banderas – Douleur et gloire

Jonathan Pryce – Les deux pommes de terre

Leonardo DiCaprio – Il était une fois à … Hollywood

Meilleure actrice principale:

Renée Zellweger – Judy (Gagnante)

Charlize Theron – Le scandale

Cynthia Erivo – Harriet

Saoirse Ronan – Petites femmes

Scarlett Johansson – Histoire d’un mariage

Meilleur acteur dans un second rôle:

Brad Pitt – Il était une fois … à Hollywood (Gagnant)

Al Pacino – Les Irlandais

Anthony Hopkins – Les deux pommes de terre

Joe Pesci – Les Irlandais

Tom Hanks – Un ami extraordinaire

Meilleure actrice dans un second rôle:

Laura Dern – Histoire d’un mariage (Gagnant)

Florence Pugh – Petites femmes

Kathy Bates – Richard Jewell

Margot Robbie – Le scandale (Bombshell)

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Meilleur scénario original:

Parasites (Gagnant)

1917

L’histoire d’un mariage

Dagues dans le dos

Il était une fois à … Hollywood

Meilleur scénario adapté:

Jojo Rabbit (Gagnant)

Les irlandais

Joker

Les deux pommes de terre

Petites femmes

Meilleur film international:

Parasites (Corée du Sud) (Gagnant)

Corpus Christi (Pologne)

Pain and Glory (Espagne)

Honeyland (Macédoine)

Les misérables (France)

Meilleur film d’animation:

Toy Story 4 (Gagnant)

Comment entraîner votre dragon 3

Klaus

M. Link. L’origine perdue

Où est mon corps?

Meilleure photographie:

1917 (Gagnant)

Le phare

Les irlandais

Joker

Il était une fois à … Hollywood

Meilleure bande sonore:

Hildur Guðnadóttir – Joker (Gagnant)

Alexandre Desplat – Petites femmes

John Williams – Star Wars: La montée de Skywalker

Randy Newman – Histoire d’un mariage

Thomas Newman – 1917

Meilleure chanson originale:

Je vais encore m’aimer – Rocketman d’Elton John (Gagnant)

Je ne peux pas te laisser te jeter – Toy Story 4

Je suis avec toi – Au-delà de l’espoir

Dans l’inconnu – Frozen 2

Debout – Harriet

Meilleur montage:

Le Mans ’66 (Ford v Ferrari) (Gagnant)

Les irlandais

JoJojo Rabbit

Joker

Parasites

Meilleur mixage sonore:

Le Mans ’66 (Ford v Ferrari) (Gagnant)

1917

Ad astra

Joker

Il était une fois à … Hollywood

Meilleur montage sonore:

Le Mans ’66 (Ford contre Ferrari) (Gagnant)

1917

Joker

Star Wars: The Rise of Skywalker

Il était une fois à … Hollywood

Meilleur documentaire:

American Factory (Gagnant)

Pour sama

Honeyland

La grotte

Aux confins de la démocratie

Meilleur court métrage documentaire:

Apprendre à faire de la planche à roulettes dans une zone de guerre (si vous êtes une fille) (Gagnant)

En l’absence

La vie me dépasse

Superman de Saint-Louis

Walk Run Cha-Cha

Meilleur court métrage de fiction:

La fenêtre des voisins (gagnant)

À sœur

Confrérie

Nefta Football Club

Saria

Meilleur court métrage d’animation:

Hair Love (Gagnant)

Dcera (fille)

Kitbull

Mémorable

Sœur

De meilleurs effets visuels:

1917 (Gagnant)

Les irlandais

Le roi Lion

Star Wars: The Rise of Skywalker

Avengers: Fin de partie

Meilleurs costumes:

Little Women (Gagnante)

Les irlandais

Jojo Rabbit

Joker

Il était une fois à … Hollywood

Meilleur design de production:

Il était une fois à … Hollywood (Gagnant)

1917

Les irlandais

Jojo Rabbit

Parasites

Meilleur maquillage et coiffeur:

Le scandale (Bombshell) (Gagnant)

1917

Joker

Judy

Maléfique 2: Master of Evil