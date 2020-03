Les parents de Superman sont vivants (encore) dans le nouveau DC Canon

Superman’s les parents sont revenus! Eh bien, je suis revenu. Et nous ne parlons pas de Jor-El, qui s’est avéré avoir survécu à la destruction de Krypton et est devenu un fugitif qui a finalement déclenché une gigantesque guerre intergalactique. Ne vous inquiétez pas, Superman et le reste de sa famille ont corrigé cela. Cependant, quant aux parents qui ont effectivement élevé Clark Kent sur Terre, ils sont décédés il y a longtemps. Depuis le lancement de DC The New 52, ​​Ma et Pa Kent ne sont plus là. À l’origine, c’était parce qu’ils étaient morts, mais comme l’événement de la renaissance s’est produit, le sort de Johnathan et Martha Kent a été laissé dans l’air.

Maintenant, l’écrivain Superman Brian Michael Bendis cherche à changer cela. Dans les pages de Superman: Villains, Bendis révèle que les parents de Clark sont bien vivants. Ce qui est encore plus étrange, c’est que vous pouvez remercier Watchmen pour cette révélation. En quelque sorte. Récemment, DC a terminé sa très attendue série Doomsday Clock, qui opposait le Dr Manhattan à Superman dans le dernier numéro. Cette série et les retombées subséquentes étaient censées avoir des ramifications majeures pour l’ensemble de l’univers DC, y compris une nouvelle modification de l’histoire de nombreux personnages DC. Enfin, il semble que certains de ces effets soient enfin fabriqués à canon.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: L’horloge du jour du Jugement se termine par une scie NOBODY à venir

De nombreux aspects de la vie de Superman ont dérouté les lecteurs ces dernières années. Après le lancement de The New 52, ​​même l’équipe créative de Superman n’était pas exactement sûre des parties de l’histoire de Superman qui comptaient encore. Au cours de l’événement Rebirth, bon nombre des éléments les plus compliqués de la vie de Superman ont été aplanis et Clark était essentiellement de retour à qui il était avant The New 52, ​​bien que maintenant lui et Lois Lane aient eu leur fils, Jon. Maintenant, nous savons que les parents de Clark font également partie de l’équation, et les fans de longue date seront sans aucun doute heureux de voir Jon et Martha là pour être une force de soutien dans la vie de Man of Steel.

Doomsday Clock était à l’origine censé inaugurer une sorte d’ardoise vierge pour le reste de la continuité DC, et maintenant nous pourrions en voir les effets. Une grande partie du dernier numéro concernait le changement de réalité du Dr Manhattan, inspiré par Superman et ses actions. Donc, il semble juste qu’une partie de ces grands changements dans la réalité impliquait de rendre à Clark ses parents. Cependant, ce n’est pas tout Superman: Villains a à offrir. Il y a beaucoup d’histoires dans ce livre qui présentent de nombreux autres personnages et méchants réagissant tous à Superman révélant son identité secrète. Donc, si vous pensez que certains des méchants les plus notoires de Superman ne vont pas essayer d’utiliser cette révélation à leur avantage, détrompez-vous. Au moins Clark a récupéré Ma et Pa pour un soutien moral. Superman: Villains arrivera dans les magasins le 4 mars.

SUPERMAN: VILLAINS # 1Écrit par Brian Michael Bendis, Matt Fraction, Greg Rucka, Jody HouserArt par Steve Lieber, Mike Perkins, Bryan Hitch, Eduardo Pansica, Cully Hamner, Michael GaydosCover par Bryan Hitch Univers! Mongul, Toyman, The Joker et plus des plus grands méchants du monde doivent comprendre comment le monde change maintenant que la vérité a été révélée par Superman. Mais comment Lex Luthor va-t-il gérer la révélation de l’identité secrète de Superman? L’équipe derrière le pal Jimmy Olsen de Superman, Matt Fraction, Steve Lieber et Nathan Fairbairn, nous donne un indice dans cet aperçu de Superman: Villains # 1. Fraction, Lieber, Fairbairn et certaines des voix les plus uniques et créatives de la bande dessinée s’unissent pour raconter une histoire qui change toutes les règles!

Suivant: Le Dr Manhattan confirme qu’il est derrière la renaissance de DC

Source: newsarama.com

Brock Lesnar rejoint l’univers de Marvel (mais pas comme vous vous y attendez)

A propos de l’auteur

Will Hirsch est écrivain, producteur Web et cinéaste. Il a précédemment écrit du contenu pour l’émission vidéo virale quotidienne RightThisMinute. Lorsqu’il n’écrit pas de contenu pour le Web, Will est occupé à écrire des scénarios. Plusieurs de ses courts métrages sont disponibles en ligne, y compris ses débuts de réalisateur “Dirt”.

En savoir plus sur Will Hirsch