Les parodies d’affiches de films sur le coronavirus sortent pour rester

Une parodie d’affiche de film sur le coronavirus Sortez comme Stay In. Le film d’horreur Jordan Peele 2017 a remporté un Oscar du meilleur scénario original et a contribué à faire de Peele l’un des cinéastes les plus récents et les plus prometteurs d’Hollywood.

Le point de vue unique de Peele sur le cinéma d’horreur a également fourni un saut gigantesque pour un genre qui a traditionnellement été largement rejeté par les critiques et les récompenses. Le succès sans précédent de Get Out est né d’une prémisse assez simple – celle d’un jeune homme noir qui se sent de plus en plus mal à l’aise dans la maison de campagne isolée des parents de sa petite amie blanche. Le film a exploré bien plus que ce qu’il avait promis en surface, et en plus de ses thèmes de division raciale, d’ignorance et d’idéalisation, Get Out s’est également concentré sur le concept d’isolement. Ironiquement, là où le monde fictif du film a souligné les effets intrinsèquement préjudiciables de l’isolement sur les personnes et les sociétés, le monde réel s’accroche désormais au concept d’isolement social face à la pandémie de coronavirus (alias Covid-19). Les choses ont été assez sombres ces derniers temps et beaucoup d’entre nous rient partout où nous pouvons en avoir un.

Heureusement, Internet est toujours vivant avec des efforts créatifs pour faire rire le monde. Et malgré les fermetures de théâtres dans de nombreuses villes du monde ainsi que les retards massifs lors de la sortie de nouveaux films, beaucoup d’entre nous se retrouvent désormais coincés à l’intérieur, regardant plus de films que jamais. Quel meilleur moment, alors, pour intégrer la réalité souvent effrayante du coronavirus avec Peele’s Get Out? C’est exactement ce que l’utilisateur de Twitter BossLogic a décidé de toute façon. En fin de compte, le résultat final est non seulement hilarant, mais aussi un peu de conseils indispensables en ces temps difficiles. Découvrez l’affiche transformée de Get Out pour Stay In ci-dessous:

Le slogan de l’affiche «Ce n’est pas parce que vous vous sentez bien que vous vous sentez bien» que des conseils avisés soulignent la nécessité pour les gens d’éviter de transmettre des germes en restant dedans. Le rouleau de papier hygiénique est un clin d’œil à la manie absurde qui a saisi de nombreuses personnes qui ont anéanti des inventaires entiers de la substance dans un effort pour stocker des fournitures. En plus de cela, Daniel Kaluuya transformé de l’affiche tient également une bouteille de désinfectant pour les mains. Le sac de pâtes est probablement une référence à une vidéo virale récente dans laquelle un vieil homme italien déplore le fait qu’il n’y ait plus de pâtes sur les étagères des magasins. Le virus a frappé particulièrement l’Italie, la nation entière étant enfermée dans un état de quarantaine permanent. Bien sûr, ni la quarantaine italienne ni le manque de pâtes ne plaisantent, mais l’affiche est un regard léger sur l’état du monde en ce moment.

Il y a certainement des gens qui estiment que l’affiche dans son ensemble est de mauvais goût, mais à part les mesures indispensables impliquées dans l’isolement social, les gens partout dans le monde ont besoin de rire de temps en temps pour garder le moral. Le virus est particulièrement dangereux pour les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli, il est donc important de se rappeler que ce n’est pas parce que vous vous sentez bien que vous vous sentez bien. La meilleure façon d’éviter de rendre les plus vulnérables aux coronavirus malades est de rester à l’intérieur, et si vous êtes l’un des rares à ne jamais avoir vu Sortez, c’est le moment idéal pour le faire.

