Les pénuries d’iPhone pourraient être bientôt terminées, alors que le travail chez Foxconn reprend – .

L’assembleur d’iPhone Foxconn dit que la production a repris et dépasse les attentes.

Le pire de l’épidémie de coronavirus est apparemment derrière la Chine dans son ensemble alors que la vie commence à revenir à la normale.

Bien que la production en Chine reprenne son cours, les ventes d’iPhone devraient toujours être inférieures à la normale, le reste du monde faisant face à l’épidémie.

Lorsque l’épidémie de coronavirus a frappé la Chine fin 2019, l’une des premières mesures que le pays a prises a été de garder ses citoyens à l’écart des endroits où ils pourraient être plus susceptibles d’attraper ou de propager le virus. Arrêtez-vous et pensez même un instant à la quantité de ce que vous possédez qui a été fabriquée en Chine ou qui contient des pièces qui ont été fabriquées en Chine et vous pouvez commencer à comprendre l’impact d’innombrables usines qui ferment pendant des jours ou des semaines à la fois. Sans surprise, l’iPhone d’Apple était l’un des nombreux produits touchés par l’arrêt.

Comme nous l’avons signalé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, la production d’iPhone a considérablement ralenti, entraînant une limitation des approvisionnements et une baisse des ventes dans le monde, mais maintenant que la situation semble se stabiliser en Chine, Hon Hai Precision Industry (alias Foxconn) rapporte que non seulement la production a finalement repris dans ses usines en Chine continentale, mais que les usines ont «dépassé les attentes» (via South China Morning Post).

Après que les usines de Foxconn aient été mises en quarantaine en février, la société a subi sa pire baisse de revenus mensuels en plus de cinq ans. Foxconn est le principal assembleur d’iPhones, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles Apple a été contraint de dire aux investisseurs que son trimestre de mars serait décevant. Il n’y avait aucun signe plus clair de cela que lorsqu’il a été rapporté qu’Apple avait vendu moins de 500 000 iPhones en Chine en février.

La bonne nouvelle est que la production augmente plus rapidement que prévu, et en parlant avec des journalistes cette semaine, le fondateur de Foxconn, Terry Gou Tai-ming, a déclaré que l’approvisionnement de ses installations en Chine et au Vietnam était revenu à la normale. Et pourtant, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles, car le fondateur a averti qu’il pourrait falloir beaucoup plus de temps pour que le marché se stabilise, l’épidémie virale continuant de se propager dans le monde entier. Il était particulièrement préoccupé par les États-Unis:

Aux États-Unis, ce qui nous inquiète, c’est le marché. Si la production reprenait rapidement mais que les consommateurs arrêtaient de dépenser… ce serait la clé de la reprise économique.

Gou a également déclaré qu’il était préoccupé par la chaîne d’approvisionnement au Japon et en Corée du Sud, où l’épidémie n’a pas encore été contenue aussi efficacement qu’en Chine. Il a également parlé de la hausse du prix de la RAM et des problèmes d’approvisionnement avec les panneaux d’affichage, mais n’a pas précisé comment cela est lié à l’épidémie de coronavirus.

Inutile de dire que, même si les usines en Chine recommencent à fonctionner à plein régime, il faudra des mois avant que l’économie mondiale ne revienne à la normale, car pratiquement tous les pays de la Terre font face à la propagation du COVID-19. D’ici là, les ventes d’articles non essentiels, comme un nouveau smartphone, continueront de souffrir.

