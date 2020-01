Les personnes à risque prennent un nouveau départ grâce aux employés d’Apple et aux barbiers pop-up

Apple a partagé l’histoire de Jaz Limos, un résident de San Francisco et directeur de l’Apple Park Visitor Center. Les limousines ont eu la chance incroyable de partager un repas avec un sans-abri pour découvrir qu’il était “son père qu’elle n’avait pas vu depuis son adolescence”. Par la suite, elle s’est mise à aider les autres dans le besoin.

Limos était déjà obsédé par la question de savoir pourquoi les gens semblent s’ouvrir lorsqu’ils sont dans le fauteuil du barbier. Et associée au souhait d’aider ceux qui en ont besoin, la prochaine étape a été de créer Saints of Steel, un barbier pop-up sans but lucratif.

«Quand j’ai reconnu qu’il y avait tellement d’options fragmentaires différentes pour que quelqu’un puisse obtenir de l’aide, que le point d’entrée devait être juste là où vous pouvez établir des relations… un barbier était une façon très organique de s’ouvrir et de se sentir mieux», explique Limos. …

Face aux difficultés de sa propre famille, Limos a dû se concentrer sur sa contribution à sa communauté. Une série d’événements a suivi qui a ouvert la voie à sa solution: Saints of Steel est né, un salon de coiffure pop-up sans but lucratif et un événement de relooking pour les personnes dans le besoin à la recherche d’un emploi, d’un logement et d’un nouveau départ.

Les limousines ont pu faire tout cela grâce à ses collègues d’Apple et le fait que la société a également égalé les contributions. Sans eux, dit Limos, le projet ne se serait pas réalisé comme il l’a fait.

Le don est ancré dans les membres de l’équipe Apple et les employés d’entreprise à travers le monde. Environ 80% des premières années de dons de Saints of Steel provenaient de Benevity, la plate-forme de dons des entreprises, et 74% de celles-ci ont été faites par Apple. Des membres de l’équipe Apple comme Harry Smith, directeur principal du centre commercial Apple Stanford, faisaient partie du conseil d’administration de l’organisation et continuent de donner de leur temps lors de leurs événements.

Et dans toute l’entreprise, en 2019 seulement, environ 21000 employés ont donné de leur temps et ont fait don de 42 millions de dollars à des causes qui leur tiennent à cœur. Combiné avec le match de don 1 pour 1 de l’entreprise et le match de 25 $ par heure de bénévolat, Apple a fait don de plus de 100 millions de dollars à des causes tout au long de l’année.

Ceci est encore un autre exemple de ce que le bien peut venir du monde lorsque les gens ont la motivation et les outils nécessaires pour y arriver. Vous pouvez en savoir plus sur les personnes que Saints of Steel aide dans la salle de presse Apple et je leur souhaite tout le meilleur dans leur travail. C’est formidable de voir des gens redonner à ceux qui en ont le plus besoin.

