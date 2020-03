Les personnes qui ont laissé les iPhones pour réparation dans les magasins Apple n’ont aucun moyen de les récupérer – .

Le coronavirus a incité Apple à fermer tous ses magasins de vente au détail en dehors de la Chine.

Apple n’a pas donné de calendrier quant à la date de leur réouverture, et il est possible que les magasins restent fermés jusqu’en avril ou même en mai.

Certains clients qui ont déposé leurs iPhones et Mac pour réparation dans les magasins Apple n’ont pas de chance et n’ont actuellement aucun moyen de les récupérer.

La gestion par Apple de l’épidémie de coronavirus jusqu’à présent a été louable. Après avoir initialement annoncé son intention de fermer tous les magasins de détail en dehors de la Chine jusqu’au 27 mars, Apple a par la suite indiqué que tous les magasins de détail en dehors de la Chine resteraient fermés dans un avenir prévisible. Et avec de nombreux pays à travers le monde essayant toujours de maîtriser le coronavirus, il est possible que les magasins Apple ne rouvrent qu’en avril ou en mai, voire plus tard.

C’est bien beau, mais un inconvénient de la fermeture des magasins Apple est que certaines personnes qui ont déposé des articles pour les réparer dans les magasins Apple avant que la pandémie ne s’installe vraiment n’ont aucun moyen de récupérer leurs appareils.

Pour être honnête, certains magasins Apple sont restés ouverts dans une capacité minimale pendant environ deux jours après la date de fermeture officielle afin de fournir aux clients une petite fenêtre de ramassage. Cependant, tout le monde n’a pas pu revenir dans un magasin Apple dans ce délai et, malheureusement, leurs appareils – qu’il s’agisse d’un iPhone, d’un Mac ou d’une Apple Watch – restent inaccessibles.

Commentant la question, un porte-parole d’Apple a déclaré à Business Insider qu’Apple avait envoyé un courrier électronique et appelé les clients pour leur dire qu’ils devaient venir chercher les appareils qu’ils avaient précédemment déposés pour réparation.

“Nous avons fait tous les efforts possibles pour leur restituer les produits”, a déclaré un porte-parole d’Apple dans un communiqué fourni à MacRumors. «Il y a certainement des gens qui, pour une raison quelconque, n’ont pas récupéré leurs produits avant notre fermeture et leurs produits sont dans nos magasins.»

Un autre problème est que certains appareils déposés par les clients ne sont même pas dans les magasins Apple. Au contraire, ils ont été envoyés hors site pour des réparations qui ne pouvaient pas être effectuées en magasin. Dans ces cas, Apple prend des mesures pour renvoyer ces appareils aux clients.

Dans le même ordre d’idées, il convient de noter qu’Apple s’est fait un devoir de verser aux employés des magasins de détail leur salaire normal pendant que les magasins restent fermés.

“Tous nos employés horaires continueront de recevoir un salaire aligné sur les activités normales”, a déclaré Apple dans un communiqué de presse la semaine dernière. «Nous avons élargi nos politiques en matière de congés pour tenir compte des circonstances de santé personnelle ou familiale créées par COVID-19 – notamment la récupération d’une maladie, les soins à un proche malade, la mise en quarantaine obligatoire ou les problèmes de garde d’enfants en raison de fermetures d’écoles.»

Pendant ce temps, les employés d’Apple ont obtenu l’autorisation de travailler à domicile.

Source de l’image: Akhenaton Images / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

