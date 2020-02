Les petits jeux vidéo Tiger de Hasbro sont de retour

Hasbro ajoute à la mode de tout ramener et revit l’un de ses grands classiques, les consoles de petit jeu Tiger. Si vous avez grandi dans les années 90, vous vous en souvenez probablement, c’était l’option bon marché si vos parents ne pouvaient pas vous acheter un Game Boy, le Tiger vous permettait de jouer à un seul jeu, oui, n’importe où et pour beaucoup moins de prix.

La société a également précisé qu’elle lancerait quatre nouvelles versions de la console de jeu vidéo emblématique, qui arriveront cet automne pour un prix de 14,99 $ chacune (environ 13,90 €).

Concrètement, Hasbro présentera dans le cadre du New York Toy Fair, qui débute cette semaine, les quatre versions: Sonic the Hedgehog 3, The Little Mermaid, Transformers et X-Men Project X. Comme le Tiger classique, chaque console de jeu aura un seul jeu, comme l’a rapporté Gizmodo.

Hasbro a déclaré que chaque jeu “s’inspire” de la version originale des années 90. “Le design et la technologie ont été créés en tenant compte de la console portable d’origine”, a expliqué le constructeur américain.

De plus, chaque console de jeu vidéo portable Tiger a des graphismes monochromes et un fond statique et coloré. Il fonctionne également avec deux piles AA.

Avec ce mouvement, Hasbro est placé dans ce que nous pourrions appeler le marché de la nostalgie, directement au cœur de la plus ancienne de la génération du millénaire, car il y en aura beaucoup qui achèteront le Tigre pour partager l’espace avec le NES Classic Mini et la Super Nintendo Classic Mini.

Bien qu’il devra garder un œil attentif, car la vérité est qu’il a atteint un marché assez encombré, dans lequel les gros gars comme Sony ont pris un bon revers en sortant leur “console nostalgique”, le PlayStation Classic. La vérité est que le succès de Sony est motivé par la mauvaise émulation des jeux, il est donc important de chouchouter chaque détail car ces consoles atteignent un public déjà très exigeant et qui ne vaut pas seulement la peine de toucher la fibre sensible.