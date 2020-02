Les photos de la saison 3 de Killing Eve révèlent le destin d’Eve et Villanelle en tant que clown

Nouvelles photos de la troisième saison à venir Killing Eve révéler de nouveaux emplois pour les leads de la série, un nouveau personnage et un saut de 6 mois. La créatrice et showrunner Phoebe Waller-Bridge a quitté la série après la première saison pour se concentrer sur ses autres projets et a été remplacée par l’écrivain Emerald Fennell qui a mené Killing Eve à travers une solide deuxième saison. Maintenant, Suzanne Heathcote (Fear The Walking Dead) prend les rênes de la saison trois.

La finale époustouflante de la saison 2 s’est terminée avec un coup littéral après qu’Eve (Sandra Oh) ait refusé l’offre de l’assassin malade d’amour Villanelle (Jodie Comer) de s’enfuir en Alaska. Alors que l’agent du MI6 se tournait pour partir, elle a reçu une balle dans le dos par son amant parfois. Le spectacle se termine avec Eve apparemment morte (ou mourante), alors qu’une Villanelle désarticulée imagine une vie qu’ils n’auront jamais ensemble. Avec la vie d’Eve laissée en question et une multitude d’autres complications à démêler, la saison 3 de Killing Eve a des tonnes de terrain à couvrir en seulement huit épisodes.

Quelques détails juteux sur la saison 3 de Killing Eve apparaissent dans un premier aperçu de Entertainment Weekly, avec neuf photos exclusives et des citations de la distribution et des scénaristes de la série. La plus grande révélation est qu’Eve est vivante lorsque l’histoire reprend six mois après les événements de la saison 2. Elle a quitté son emploi au MI6 et est en train de se redécouvrir. “Elle est aussi très, très bonne pour faire des boulettes”, déclare la productrice exécutive Sally Woodward Gentle. “Et Sandra se révèle être incroyablement bonne pour faire des boulettes – et pour la boucherie, en fait.” L’une des images montre Eve qui sculpte de la viande dans la cuisine d’un restaurant, confirmant qu’Eve est loin de ses jours de gouvernement.

Pendant ce temps, Villanelle fait face à “beaucoup de chaos” dans sa nouvelle vie à Barcelone alors qu’elle essaie de “trouver sa propre voie et être en charge et établir ses propres règles”, selon Comer. Elle finit par devoir s’associer avec un nouveau personnage nommé Felix (Stefan Iancu), et les deux se cachent comme des clowns. L’article ne révèle aucune autre information sur les déguisements idiots (pas une première pour Villanelle). Pourtant, Woodward Gentle a ajouté: “La question est de savoir qui est complice et pourquoi sont-ils complices?” Ce n’est pas le seul mystère que le producteur exécutif a taquiné; Lorsqu’on lui a demandé une photo montrant Eve debout en face de son ancien patron du MI6 (Fiona Shaw), Woodward Gentle a déclaré: “Je ne pense pas qu’ils puissent s’empêcher de se rapprocher un peu.”

Un bref teaser pour la nouvelle saison a été publié le jour de la Saint-Valentin via le compte Twitter de Killing Eve. Le spot de 15 secondes ne contient pas de séquences de la nouvelle saison; au lieu de cela, il commence par une photo stylisée de Villanelle derrière un tissu rouge transparent qui frissonne en un rien de temps. Quelques coupures rapides d’Eve passent, puis le message “Happy V Day” apparaît, suivi de la date de sortie de la saison 3. Bien que leur relation soit sans aucun doute volatile, les meilleures parties de Killing Eve arriver quand Oh et Comer partagent l’écran. Il est logique qu’ils commenceront la saison 3 dans des endroits différents, mais il n’y a aucun doute qu’une réunion émotionnelle (et peut-être sanglante) attend quand le spectacle reviendra le 26 avril 2020.

