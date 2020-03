Les photos du Pixel 4a de Google viennent de fuir pour la première fois – .

Les Pixel 4 et Pixel 4 XL sont peut-être les derniers et les meilleurs smartphones de Google en termes de fonctionnalités et de performances, mais ils ne sont pas les smartphones les plus populaires de Google. En fait, certains observateurs de l’industrie disent qu’il y a deux autres téléphones Google qui dépassent toujours la série Pixel 4 par un glissement de terrain. Nous parlons des Pixel 3a et Pixel 3a XL, les nouveaux modèles Pixel milieu de gamme que Google a lancés en mai dernier. Étant donné que les téléphones Pixel 3a offrent aux utilisateurs la même expérience Android pure que les modèles plus chers, mais pour beaucoup moins d’argent, ce n’est pas exactement un mystère pourquoi ces téléphones sont les plus vendus de l’entreprise. En fait, si vous vous dirigez vers Amazon en ce moment, vous trouverez une toute nouvelle usine débloquée Google Pixel 3a en vente pour seulement 319 $, et le plus grand Pixel 3a XL est tombé à 419 $.

Ce sont des prix incroyables pour des smartphones aussi impressionnants que ceux-ci, et il faudrait être fou pour dépenser beaucoup plus sur un Pixel 4. En fait, la seule raison de ne pas acheter un nouveau Pixel 3a en ce moment pourrait être si vous envisagez de attendez les Pixel 4a et Pixel 4a XL qui devraient sortir dans les prochains mois. Maintenant, il semble que des photos en direct du Pixel 4a non publié viennent de fuir pour la première fois.

À la fin de l’année dernière, les sources du prochain smartphone Pixel 4a de Google ont été divulguées par une source avec un très bon bilan. Ils ont montré un téléphone avec une caméra selfie perforée, des lunettes encore trop grandes malgré le nouveau design tout écran et une configuration de caméra arrière bizarre qui semblait imiter la tendance carrée de la caméra que l’iPhone 11 d’Apple a popularisé. Pourquoi est-ce bizarre? Parce que dans le cas du Pixel 4a, le téléphone ne semblait avoir qu’un seul objectif de caméra arrière dans cette grosse bosse carrée.

Eh bien, il semble maintenant que ces rendus Pixel 4a ont été confirmés parce que nous venons tout juste de jeter un premier coup d’œil à un Pixel 4a réel.

Un utilisateur anonyme sur l’agrégateur de fuites de gadgets Slashleaks a publié les photos suivantes qui montreraient le Google Pixel 4a inédit. L’utilisateur n’a pas lié la source des photos, mais un filigrane révèle la source en tant qu’utilisateur avec le pseudo @lan_px sur une plate-forme de réseau social inconnue. Il est également possible qu’il soit un utilisateur de Telegram, bien qu’il puisse s’agir de n’importe quel service où les gens utilisent le signe at pour désigner leur nom.

Voici les photos en question:

Bien qu’il n’y ait aucun moyen de confirmer de manière concluante que les images sont authentiques, elles correspondent exactement aux rendus précédemment divulgués. La caméra perforée peut être vue dans le coin supérieur gauche à l’avant du téléphone, tandis que la configuration de la caméra étrange est clairement visible à l’arrière. À moins que les plans ne changent en raison de l’épidémie de coronavirus, nous pouvons nous attendre à ce que Google annonce ses nouveaux smartphones Pixel 4a et Pixel 4a XL au début du mois de mai.

