Les photos du Venom 2 montrent qu’Eddie Brock est secouru par un autre symbiote

Nouvelles photos de Venin 2 montre Eddie Brock sauvé par un autre symbiote. Après des années d’attente pour voir un film solo de Venom, les fans ont finalement réalisé leur souhait en 2018 lorsque Venom est sorti, mettant en vedette Tom Hardy en tant que personnage titulaire. Le film a été mélangé à des critiques négatives, mais Venom a été un succès retentissant au box-office. Le film étant un succès, Sony s’est rapidement préparé à démarrer la production de la suite.

Venom 2 a commencé le tournage à la fin de l’année dernière, et bien qu’aucun document marketing officiel n’ait été publié pour le moment, les fans ont pu voir le film à travers des photos de tournage divulguées. Jusqu’à présent, l’accent a été mis sur le personnage de Woody Harrelson, Carnage, car les fans s’attendent à voir le personnage sur grand écran. Pour le plus grand plaisir des fans, certaines des premières photos de Venom 2 ont montré Cletus Kasady avec une coupe de cheveux fraîche, se débarrassant de la perruque rebutante que le personnage portait dans le premier film. D’autres montrent Hardy et Harrelson ensemble sur le plateau, et maintenant de nouvelles photos sont sorties de certains des effets spéciaux.

En relation: La vidéo du set Venom 2 peut faire allusion à la transformation du carnage de Cletus Kasady

Dans les photos partagées par Just Jared, le double cascadeur de Hardy est porté par un cascadeur vêtu d’un costume en spandex. Compte tenu de ce costume et de l’écran vert derrière le cascadeur, il est probable que le cascadeur deviendra un symbiote volant en post-production.

Cliquez ici pour les photos du set Venom 2 de Just Jared

Alors que les photos de Venom 2 ont été principalement concentrées sur Hardy et Harrelson, Sony a également taquiné une connexion au MCU. La première bande-annonce de Morbius a apparemment confirmé que l’univers des méchants de Spider-Man de Sony se déroule dans le MCU, avec des graffitis de Spider-Man sur un plan et le vautour de Michael Keaton dans un autre. Un Instagram que Sony a créé pour promouvoir Spider-Man: loin de chez soi montre même un titre de journal qui mentionne. “Killer Kasady On The Run!”, Qui relie apparemment le MCU à Venom 2. Il y a également eu des tonnes de spéculations sur la possibilité que Spider-Man de Tom Holland apparaisse dans Venom 2 sur la base de ces indices, mais cela n’a pas encore été confirmé.

Quatre symbiotes ont été taquinés dans Venom, mais Venom et Riot étaient vraiment les deux seuls à être vus dans toute leur gloire. Avec Riot mourant à la fin de Venom, il semble certainement qu’un nouveau symbiote sera introduit dans la suite. Carnage et Venom vont sans aucun doute s’affronter, ce qui signifie que Carnage n’est probablement pas le symbiote qui sauve Brock sur les photos. Il est trop tôt dans la production du film pour être sûr de quoi que ce soit, mais plus sera clair une fois que Sony publiera des photos officielles et un teaser pour Venin 2.

Plus: Venom 2 Set Photos réunissent Tom Hardy et Woody Harrelson

Source: Just Jared

Dates de sortie clés

Morbius (2020)Date de sortie: 31 juil.2020

Apprenez tout sur la Haute République de Star Wars dans une nouvelle bande-annonce épique

A propos de l’auteur

Christopher est rédacteur pour ., ainsi que rédacteur à distance pour . et les autres sites Web de Valnet. Il est diplômé du Rock Valley College en 2018 avec un diplôme d’associé en arts et un certificat de spécialiste en production médiatique.

Après avoir dirigé son propre blog de cinéma pendant plus de cinq ans, Christopher a rejoint l’équipe de . en 2018 en tant que rédacteur de liste. Christopher est un aspirant pour les films d’horreur des années 80 et de monstres géants, mais a couvert un large éventail de sujets lors de son emploi chez ..

En savoir plus sur Christopher Fiduccia