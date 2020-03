Les pics de trafic en streaming en direct sur fond de distanciation sociale alors que les streamers offrent communauté et conversation – .

Des streamers comme THINND, vus ici en jouant à Call of Duty: Modern Warfare, ont vu leur public augmenter de façon spectaculaire en cette période d’isolement social. (Capture d’écran Livestream)

Avec plus de personnes restant à l’intérieur en raison de quarantaines, de verrouillages et d’isolement volontaire, les programmes diffusés en direct ont gagné en popularité. Globalement, le week-end du 14 mars a vu une forte augmentation de l’audience en streaming par rapport au week-end précédent, avec une audience de Twitch en hausse de 10% et de YouTube Gaming de 15%.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Ces données proviennent de StreamElements, basé à Tel Aviv, qui développe des outils et des services pour les streamers du monde entier, en collaboration avec la société d’analyse Arsenal.gg.

“Avec plus de mandats de séjour à domicile émis dans le monde et l’industrie du divertissement trouvant de nouvelles façons de migrer leurs offres vers des plateformes de diffusion en direct, nous nous attendons à voir ces chiffres augmenter”, a écrit Doron Nir, PDG de StreamElements.

John Higdon, directeur de la rencontre communautaire à la Seattle Online Broadcasters ’Association. (Photo gracieuseté de John Higdon)

La région de Seattle héberge une grande variété de streamers sur toutes les plateformes, dont beaucoup ont vu leur propre audience augmenter dans les semaines qui ont suivi l’épidémie. John Higdon, directeur de la rencontre communautaire à la Seattle Online Broadcasters ’Association (SOBA), a déclaré que les streamers reconnaissent qu’ils peuvent aider à fournir un endroit amusant pour la communauté et la conversation, une sorte de distraction par rapport aux événements actuels.

“Actuellement, les chaînes Twitch sont un lieu où les gens peuvent aller discuter avec des amis ou simplement éviter d’être fous”, a déclaré Higdon. «Nous sommes des artistes, ici pour les téléspectateurs et les gens de nos différentes plateformes. Nous sommes ici pour nous assurer que chacun a sa place pendant une telle période. »

THINND, un streamer de Seattle axé sur Call of Duty qui joue sur Facebook Gaming, a déclaré qu’il avait vu l’audience augmenter de plus de 4 fois depuis le déploiement des mandats de distanciation sociale.

Il prévoit de commencer à faire des flux d’avantages mensuels plus tard cette semaine, en utilisant l’outil de charité en direct de Facebook, au profit des personnes qui ont été touchées par COVID-19.

“Je suis très heureux de voir que mon chat s’est vraiment réuni dans l’ensemble de la communauté”, a-t-il déclaré. “Beaucoup ont regardé pour faire une pause mentale, et c’était génial de voir des gens être super positifs alors que le chat peut devenir toxique.”

Est-ce que «Viking_Blonde» Overgard diffusera Final Fantasy XV en direct sur Twitch. (Capture d’écran Twitch)

Will Overgard, un créateur de contenu basé à Seattle, basé au Royaume-Uni, qui diffuse une variété de jeux vidéo sur Twitch en tant que Viking_Blonde, a déclaré que les flux ont toujours été un bon moyen de lutter contre la solitude ou l’isolement.

“Maintenant, plus de gens en ont besoin”, a déclaré Overgard. «Je pense que mon travail en tant que créateur de contenu en ce moment est d’aider à faciliter les groupes d’amis numériques, de prendre soin de ma communauté et de m’assurer que les gens savent qu’ils ne sont pas seuls. J’ai toujours essayé de bien faire par mon petit nombre de téléspectateurs depuis que j’ai commencé (diable, ils me gardent en vie après tout) donc c’est le moment de prendre soin d’eux. »

BizSnes, un partenaire Twitch basé à Renton, Washington, se présente comme «la seule console de jeu vidéo parlante sur Twitch», avec une chaîne consacrée aux jeux vidéo et à leur histoire. Il a déclaré que l’augmentation du trafic “avait été partout: téléspectateurs, abonnés et même le débit binaire”.

“C’est bien d’avoir des endroits pour se défouler et je pense que traîner dans les ruisseaux est un excellent moyen de rester connecté quand il faut être si éloigné”, a-t-il déclaré. “Mon objectif est de fournir un espace pour parler de tout cela, jusqu’à un certain point, mais aussi y échapper.”

Un streamer de la région de Seattle a dû s’absenter de sa chaîne en raison d’une maladie. “Sur le plan personnel, cela a été difficile pour une raison non inattendue: être malade”, a déclaré BanzaiBaby, qui produit une variété de contenus pour Twitch. Au moment d’écrire ces lignes, elle attendait les résultats d’un test COVID-19.

“Attendre les résultats est vraiment effrayant”, a-t-elle déclaré. “Au-delà de cela, je n’aimerais rien de plus que de pouvoir passer ce temps à passer du temps avec ma communauté et à partager notre isolement ensemble.”

Mise à jour sur la santé: Il devenait vraiment difficile de respirer, alors je suis allé voir les médecins. Ils étaient suffisamment inquiets pour me donner le test Covid-19. Je ne connais pas les résultats avant 2-3 jours. Pour l’instant, ils la traitent comme une bronchite. pic.twitter.com/2OHGM1bteE

– BanzaiBaby (@Banzaibabee) 16 mars 2020

L’Italie, l’un des pays les plus durement touchés par COVID-19, a connu une augmentation spectaculaire de son audience en streaming. StreamElements suit des milliers de streamers italiens qui fonctionnent sur Twitch, YouTube, Facebook et Mixer. Entre la première semaine de février et la semaine dernière, le nombre de téléspectateurs en direct en Italie a augmenté de plus de 66%, et le nombre de chaînes regardées a presque doublé. Bloomberg a indiqué que la plus grande entreprise de télécommunications d’Italie, Telecom Italia, avait enregistré une augmentation de 70% du trafic Internet.

Aux États-Unis, Steam, le service de distribution de jeux de Valve, établit de nouveaux records. Verizon a indiqué que l’utilisation des jeux vidéo aux heures de pointe aux États-Unis avait augmenté de 75% depuis la semaine dernière, avec une augmentation globale de 12% du streaming des jeux.

La consommation des médias a augmenté de façon générale au cours des deux dernières semaines. Selon Comscore, les sites d’actualités numériques ont reçu environ 23% de trafic en plus au cours de la semaine du 9 au 15 mars par rapport à la semaine précédente, et 30% de trafic en plus par rapport au début de l’année.