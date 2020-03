Les «pilotes» de Glovo et Deliveroo continuent malgré COVID-19

Le #Yomequedoencasa ou #Quedateencasa a été répété presque comme un mantra ces derniers jours. Avant même que le gouvernement ne déclare l’état d’alarme, et donc l’obligation de rester chez lui, une grande partie de la société espagnole a déjà commencé volontairement sa mise en quarantaine sans échéance à vie. Au moins, ceux qui, en raison de leur modèle de travail et de la préparation de leur entreprise, pouvaient se permettre de travailler à domicile. D’autres ont dû retourner à leur travail, laissant des images de stations de métro saturées pendant les premiers jours de fermeture forcée. Une situation déjà condamnée par les syndicats pour le non-respect absolu des recommandations de maintenir une distance d’au moins un mètre entre les personnes sur les itinéraires.

En troisième lieu, il existe un autre groupe de travailleurs indépendants qui continue de fonctionner, battant pratiquement le record des affectations juste au moment où la fréquentation des restaurants est interdite. Nous parlons de la guilde des coureurs ou des entreprises de livraison à domicile comme Glovo, Uber Eats ou Deliveroo. Également sur la liste, les opérateurs d’usine d’Amazon qui, bien qu’ils aient enregistré des points positifs dans la main-d’œuvre, continuent de travailler à pleine capacité à un moment où les achats en ligne sont présentés comme une option viable unique. Question qui, pour l’instant, a déjà été portée par le CCOO à l’Inspection du travail.

Cependant, le doute planait sur la continuité de ses opérations dans des villes comme Madrid comme effet de contagion de tous les secteurs du pays.

Vendredi dernier, et après l’annonce par le président du gouvernement, Pedro Sánchez, de fermer tout établissement qui n’était pas indispensable en raison de la crise des coronavirus, les restaurants du pays ont baissé les stores jusqu’à nouvel ordre. La plus grande source de fournitures pour les entreprises de livraison à domicile a été annulée. À ce moment, Hipertextual a contacté les trois plateformes. “Nous ne faisons pas de déclarations à ce sujet”, ont argumenté tous.

Seul Uber Eats a souligné qu’à ce moment-là, il n’envisageait pas de cesser ses activités, malgré la perte des restaurants associés en raison de l’obligation de fermer. “Il y a encore des cuisines virtuelles”, ont-ils expliqué de l’entreprise. Ceux qui n’ont pas de service public, mais qui apparaissent dans l’application avec différentes offres de menu. Concernant la sécurité des coureurs, ils ont souligné ils commençaient déjà à leur fournir du désinfectant et des masques –Les rares qui sont restés dans le pays– pour continuer à travailler.

Les divisions d’achat de base de Glovo sont également restées ouvertes, juste au moment de la plus grande hystérie due à la peur des pénuries. “A Barcelone, toutes les plateformes fonctionnent en ce moment et, pour l’instant, il n’y a pas de préavis qu’elles vont fermer”, a expliqué l’un des porte-parole des défenseurs des droits des coureurs juste à la date de fermeture des locaux. . “En fait, les supermarchés Glovo ont des gammes de revendeurs impressionnantes”, a-t-il ajouté.

Et puis est venu une pause pour les entreprises qui servent des restaurants. Une autre annonce du président de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a ouvert une lueur d’espoir: même si les restaurants fermaient leur attention dans le salon, la Communauté permettrait aux cuisines de rester ouvertes afin de livrer de la nourriture à ceux qui sont confinés chez eux. les maisons. La guilde des cavaliers, autonomes par nature, il est devenu l’un de ces groupes presque obligé de travailler pendant la période de quarantaine.

Grâce aux médias sociaux, ils ont été alarmés par le danger que cela impliquait pour toutes les parties de l’équation

À cette époque, toutes les entreprises ont retrouvé la voix et émis presque même des déclarations concernant les mesures de sécurité à prendre en compte pour les groupes de livraison. En effet, d’un seul coup d’œil sur les différentes plateformes de livraison, les offres d’encouragement des commandes se sont succédées avec une sorte d’humour noir comme #notelajuegues d’Uber Eats pour lequel, quelques heures plus tard, il s’est excusé.

La livraison sans contact ou zéro contact a été implémentée; Il n’y aura à aucun moment de contact entre le revendeur et le client. Les restaurants devraient désinfecter les sacs de nourriture avant la livraison et les coureurs auraient plus de masques faciaux et une assurance de couverture en cas de contagion. Des plates-formes de défense, bien qu’elles aient reçu ces communications, elles ont également la version des coureurs selon laquelle les mesures ne sont pas respectées et le risque reste très grand.

C’est alors que, via les réseaux sociaux, il était alarmé par le danger que cela impliquait pour toutes les parties de l’équation. Malgré les mesures de sécurité imposées par l’État pour éviter les contacts et la contagion, l’augmentation des commandes, et donc des affaires, laisse des images très éloignées de la situation sécuritaire:

Agglomérations dans les points de collecte des commandes de plates-formes telles que Glovo – sans le mètre de distance obligatoire. Dans cette situation, la peur au sein du groupe est palpable face au risque élevé de contagion tout au long de la chaîne de livraison, et beaucoup demandent déjà que les commandes soient arrêtées à la maison en raison de l’empathie. L’histoire sans fin classique: si les commandes augmentent, il y a une demande et donc des coureurs de rues pour lesquels, à partir des plateformes, une couverture des besoins de base a été défendue. Un service qui – en dépit d’être réellement sollicité par une grande partie de la population – fait place à des produits de luxe – qui sont désormais pratiquement tous ceux qui remplacent la vie sociale réduite – avec des offres de grandes chaînes de restauration rapide.

Le débat entre l’augmentation des revenus ou le jeu dans la rue en temps de crise reste largement ouvert.