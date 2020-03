Les pilotes Windows 10 seront mis à jour progressivement

Windows 10 est un système d’exploitation de pointe prêt à être utilisé directement. Pour cela, il a une série de pilotes de base qui permettent à tout de fonctionner sans problème, même si l’idéal est de rechercher des pilotes spécifiques fournis dans de nombreux cas par les fabricants des différents composants que nous utilisons.

Par exemple, lorsque nous installons Windows 10, le système installe les pilotes nécessaires pour que nous ayons un signal d’image et que nous puissions utiliser l’équipement. Cependant, il est conseillé de procéder à l’installation du contrôleurs officiels de notre graphique en utilisant le site Web du fabricant (NVIDIA, AMD ou Intel), car ce n’est que de cette manière que nous pourrons profiter d’une expérience vraiment optimale.

Évidemment, ce ne sont pas les seuls pilotes qui installent Windows 10, il est également livré avec d’autres matériels associés aussi importants que le adaptateur réseau, unité de stockage, périphériques d’entrée (claviers, souris et écrans tactiles) et bien d’autres. Son importance ne fait donc aucun doute.

Lors de l’installation de nouveaux pilotes, Microsoft utilise Windows Update pour détecter et identifier pilotes appropriés pour chaque nouvelle version de Windows 10 selon le PC ou l’ordinateur portable de destination. Il est essentiel pour le bon fonctionnement de ce système d’exploitation, ainsi que pour le développement de Windows 10 en tant que service.

Malheureusement, les résultats que Microsoft obtient ne sont pas toutes les bonnes choses que vous attendez. Les conflits et les problèmes au niveau du pilote qui surviennent avec chaque nouvelle version de Windows 10 sont devenus dans une constante, et ils ont un impact très négatif. Pour le résoudre, la société Redmond introduira des changements importants.

Windows 10 introduira progressivement de nouveaux pilotes

L’engagement de Microsoft est simple, effectuez un déploiement progressif de nouveaux pilotes qui vous permet d’identifier les problèmes potentiels et de limiter leur impact s’ils se produisent. Avec ça les problèmes liés à un lancement mondial et général seraient évités, c’est-à-dire que le nombre d’utilisateurs concernés serait réduit.

Ce n’est pas un problème que nous devons prendre à la légère. L’année dernière, par exemple, les pilotes Intel associés à Windows 10 laissé de nombreux utilisateurs sans sonet il y avait également des erreurs avec d’autres pilotes qui ont affecté les performances et la stabilité du système. Dans d’autres cas, les utilisateurs ne pouvaient même pas mettre à niveau vers une version supérieure de Windows 10 en raison d’un problème d’incompatibilité de pilote.

Le géant de Redmond cessera de publier de nouvelles mises à jour de pilotes à un niveau général. Désormais, la société implémentera progressivement les mises à jour des pilotes, en les déployant d’abord sur les appareils les plus actifs pour obtenir dans les plus brefs délais toutes les données dont ils ont besoin pour établir un diagnostic optimal au niveau de la compatibilité et du support.

Une fois qu’ils auront établi ce diagnostic, ils procéderont à l’approbation ou au rejet du déploiement de ces nouveaux pilotes à un niveau général. Avec cela, Microsoft veut améliorer la qualité des mises à jour des pilotes pour Windows 10 et évitez, avec lui, les problèmes classiques de stabilité et de performances qui se sont produits ces dernières années.