Les pirates des États-nations ciblent de plus en plus les organisations

Un nouveau rapport de Radware a révélé que les organisations sont de plus en plus ciblées par les pirates des États-nations, 25% des répondants attribuant des attaques contre leurs entreprises à des cyber-tarifs ou à des activités des États-nations.

En 2018, seulement 19% des organisations pensaient avoir été attaquées par un État-nation, mais ce chiffre est passé à 27% en 2019. De plus, les entreprises en Amérique du Nord étaient plus enclines à déclarer l’attribution d’un État-nation à 36%.

Dans un communiqué de presse, Anna Convery-Pelletier, directrice du marketing chez Radware, a fourni des informations supplémentaires sur le rapport mondial sur la sécurité des applications et des réseaux 2019-2020 du cabinet:

«Les intrusions des États-nations sont parmi les attaques les plus difficiles à contrecarrer parce que les agences responsables ont souvent des ressources importantes, une connaissance des exploits potentiels du jour zéro et la patience de planifier et d’exécuter des opérations. Ces attaques peuvent entraîner la perte de données commerciales, technologiques ou autres sensibles, et les équipes de sécurité peuvent être nettement désavantagées. »

Surface d’attaque accrue

Les découvertes de Radware arrivent à un moment où les responsables de la sécurité ressentent une anxiété accrue. Au fur et à mesure que les organisations adaptent leur infrastructure réseau pour utiliser des microservices et des environnements multicloud, elles augmentent également leur surface d’attaque tout en diminuant la visibilité globale de leur trafic réseau.

Par exemple, 22% des personnes interrogées ne savent même pas si elles ont été attaquées, 27% de celles qui ont été attaquées ne connaissent pas les motivations du pirate, 38% ne savent pas si un botnet IoT a frappé leurs réseaux et 46% sont Je ne sais pas s’ils ont subi une attaque DDoS chiffrée.

Le rapport de Radware a également révélé que la 5G représente une opportunité importante pour renforcer la sécurité des réseaux au niveau de leurs fondations, mais que seulement 26% des opérateurs interrogés étaient bien préparés pour le déploiement de la 5G tandis que 32% ont déclaré qu’ils étaient quelque peu préparés.

La 5G aidera également les organisations à tirer profit des technologies IoT, mais cela s’accompagne également d’une augmentation correspondante de la surface d’attaque. En ce qui concerne les appareils connectés à l’IoT, 44% des personnes interrogées ont déclaré que la propagation de logiciels malveillants était leur principale préoccupation, suivie d’un manque de visibilité à 20% et d’un déni de service à 20%.