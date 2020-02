Les pirates profitent des craintes des coronavirus pour propager des logiciels malveillants – .

Chaque fois qu’une tragédie frappe, il ne faut pas longtemps aux escrocs pour sortir des boiseries avec un certain type de stratagème entreprenant conçu pour s’attaquer aux émotions d’individus bien intentionnés. Au cours des derniers mois seulement, par exemple, nous avons vu des escrocs organiser de fausses collectes de fonds pour les incendies de broussailles en Australie et vendre des souvenirs de Kobe Bryant contrefaits.

À la lumière de tout cela, il n’est peut-être pas surprenant du tout que certains escrocs profitent maintenant de la peur persistante entourant le coronavirus pour propager des logiciels malveillants à des individus sans méfiance.

À l’origine mis en lumière par CheckPoint, certains escrocs ont envoyé des courriels qui semblent contenir des documents officiels et des insignes d’organisations de santé locales et mondiales. Lorsqu’une pièce jointe apparemment légitime est ensuite ouverte, l’ordinateur de la victime est infecté.

La campagne sur le thème du coronavirus la plus importante a ciblé le Japon, distribuant Emotet – le principal type de malware pour le 4ème mois consécutif – dans des pièces jointes malveillantes feignant d’être envoyées par un fournisseur japonais de services de bien-être pour handicapés. Les e-mails semblent signaler où l’infection se propage dans plusieurs villes japonaises, encourageant la victime à ouvrir le document qui, s’il est ouvert, tente de télécharger Emotet sur son ordinateur.

Il existe également des rapports selon lesquels des escrocs utilisent des e-mails de phishing avec des liens malveillants qui, à première vue, semblent diriger les utilisateurs vers le site officiel du Center for Disease Control and Prevention (CDC) alors qu’en fait, ils sont dirigés vers une page qui encourage leur permettre de saisir leurs identifiants de messagerie.

Une arnaque similaire est censée provenir de l’Organisation mondiale de la santé et encourage les utilisateurs à saisir leurs identifiants de messagerie.

Comme d’habitude, vous devez vous méfier de tout e-mail inattendu provenant d’une organisation et vous demande de télécharger un fichier ou de saisir vos informations d’identification. Cela peut sembler commun, mais la peur entourant le coronavirus étant toujours très répandue, les escrocs espèrent que de nombreuses personnes baisseront la garde et remettront volontiers des informations potentiellement sensibles.

Source de l’image: Cultura / REX / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.