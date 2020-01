les pirates promettent une fausse compensation aux utilisateurs

la tentatives de fraude en ligne qui mettent en danger les données personnelles des utilisateurs constituent le nouvel appareil de la dernière arnaque en ligne créée par certains cybercriminels. L’arnaque en question exploite un site frauduleux en promettant à différents utilisateurs du fausse compensation mais il vise donc à voler leurs sommes d’argent considérables.

Arnaque en ligne: les pirates offrent une fausse compensation aux victimes de tentatives de fraude!

La dernière tentative de fraude en ligne signalée concerne un nouvelle stratégie exploité par des cybercriminels qui ont conçu un site frauduleux qui promet une fausse compensation aux utilisateurs qui ont subi le vol de données personnelles. Afin d’obtenir l’indemnisation, égale à des milliers de dollars, les utilisateurs sont invités à fournir leur nom, prénom et numéro de téléphone; en plus des données d’un compte social. Dès que l’utilisateur saisit les informations demandées, le site confirmera qu’il a subi la perte de données importanteset pouvoir y remédier en recevant un compensation en espèces.

Donc, afin d’obtenir de l’argent, ils sont invités à fournir des données de carte de crédit ou de vérification de compte, mais pas seulement. En effet, les malfaiteurs demandent également d’entrer le numéro de sécurité sociale, fourni aux citoyens américains qui, s’ils ne l’ont pas, peuvent l’acheter en encourant des dépenses négligeables puis en remplissant un formulaire pour soutenir le paiement. De toute évidence, aucune compensation ne sera effectivement perçue. Les malfaiteurs auront ainsi la possibilité de retirer des économies présent sur les cartes et les comptes des utilisateurs qui ont été piégés.

Malgré la nouvelle stratégie employée par les cybercriminels, il est également possible dans ce cas éviter la tromperie. Il est donc recommandé de ne pas s’appuyer sur des sites qui demandent des données sensibles ou qui promettent de l’argent en ligne. Il est important de ne pas être dupe et d’ignorer les offres et offres suspectes.