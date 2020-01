les pires articles en vente sur la plateforme

La plateforme e-commerce Amazon, comme vous le savez bien, il propose des millions d’articles de tous les goûts. Des produits pour la maison, pour la personne, pour les soins personnels, les animaux de compagnie et bien plus encore.

Mais il y a des dieux Produits, qui ne sont certainement pas bien visibles au sein de la plate-forme, vraiment moche. Nous en avons cherché pour vous, au cas où vous voudriez faire une blague à un ami ou un parent.

Amazon: voici les pires produits de la plateforme

À la modeste somme de 10,19 euros vous pouvez l’acheter sur la plateforme crosse de chien ou un chat en peluche, duquel vous pouvez retirer des tissus. En plus d’être conçu pour retirer les mouchoirs, il est également conçu pour être confortablement soutenu à l’arrière, à partir de l’appui-tête de toute voiture. Si, en revanche, vous organisez une fête pour Halloween, vous ne pouvez pas manquer le machine à bulles qui coule.

C’est précisément une machine qui crée des bulles de savon, avec les traits d’un garçon avec son pantalon baissé, déterminé à “faire couler des bulles de savon”. Le produit a également quelques sons pour l’occasion, fonctionne sur piles et est également équipé de lumières pour éclairer le point de diffusion des bulles. Tout pour 12,59 euros, Hâtez-vous!.

Pensez-vous que sur la plateforme, un article très vendu pendant les vacances de Noël était pantoufles en plastique en forme de poisson. Même une page Facebook bien connue a compilé une liste des cadeaux les plus laids reçus et ces sandales ont remporté la première place!. Il existe différentes formes et longueurs, ou dans une couleur verte classique, avec la modeste figure de 16,99 euros.