les plus dangereux sont Xiaomi et Apple

la smartphone sont actuellement les dispositifs technologiques les plus utilisés non seulement pour communiquer avec d’autres personnes, mais pour effectuer tout type d’opération depuis lainnovation permet maintenant presque tout. Il devient de plus en plus facile de communiquer, d’atteindre un lieu, d’échanger des documents importants, de vérifier votre boîte e-mail, de magasiner en ligne, de créer des vacances, etc.

En bref, pour la plupart des utilisateurs, il devient de plus en plus difficile de ne pas utiliser ces dispositifs technologiques. Dans le monde entier, cependant, de nombreuses personnes s’inquiètent de cette technologie innovant et pour son utilisation. croissant l’utilisation devient de plus en plus inquiétante du danger que le corps humain court en absorbant continuellement le radiation que le smartphone libère.

Les smartphones inquiètent toujours les gens: voici les doutes

la appareils mobiles les gens sont encore plus préoccupés par l’augmentation de l’utilisation au cours des dernières années. La seule façon de découvrir les dangers des smartphones est de s’appuyer sur Value SAR en l’absence de résultats concrets d’études scientifiques. Le DAS est un paramètre qui indique combien d’ondes électromagnétiques le corps humain peut absorber chaque fois qu’il est exposé à un champ électromagnétique. À chacun smartphone correspond à une valeur SAR et le modèle le plus dangereux est Xiaomi Mi A1 avec 1,75 W / kg, suivi du OnePlus 5T avec 1,68 W / kg.

La liste des smartphones les plus dangereux ne s’arrête pas là car les modèles suivants ne manquent pas:

Xiaomi Mi Max 3 avec 1,58 W / kg;

OnePlus 6T: 1,55 W / kg;

Honor 8: 1,5 W / kg;

Huawei P9 Plus avec 1,48 W / kg;

Motorola Moto Z2 Play: 1 455 W / kg;

Huawei P9: 1,43 W / kg;

iPhone 7: 1,38 W / kg;

iPhone 8 avec 1,32 W / Kg.