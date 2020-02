Les plus grandes usines d’iPhone de Foxconn: une fermée, une à peine ouverte

L’impact du coronavirus sur les fournisseurs d’Apple se poursuit dans une deuxième semaine, les plus grandes usines d’iPhone de Foxconn étant durement touchées.

Une usine a été interdite de réouverture par le gouvernement, alors que seulement 10% des effectifs de l’entreprise en sont devenus une seconde…

La semaine dernière, Foxconn a informé les travailleurs de son siège à Shenzhen qu’ils ne devaient pas retourner au travail.

Pour protéger la santé et la sécurité de chacun et se conformer aux mesures gouvernementales de prévention des virus, nous vous exhortons à ne pas retourner à Shenzhen », a écrit Foxconn dans un SMS envoyé aux employés. “Nous vous informerons de la situation dans la ville. La société protégera les droits et intérêts de chacun en matière de travail pendant la durée. Quant à la date des retrouvailles heureuse à Shenzhen, veuillez attendre un nouvel avis. »

Cela serait dû au fait que le gouvernement chinois a interdit la réouverture de l’usine. Le gouvernement a émis un étrange refus de non-déni, déclarant que ce n’était pas vrai tout en disant que des contrôles étaient toujours en cours et qu’une date de reprise de la production serait annoncée prochainement.

Un rapport de . indique aujourd’hui que Foxconn a demandé à reprendre la production à Shenzhen aujourd’hui, mais que sa permission lui a été refusée.

La société Foxconn de Taiwan n’a pas été autorisée à reprendre la production dans son usine de Shenzhen, dans le sud de la Chine, qui avait été fermée en raison de l’épidémie de coronavirus, a déclaré lundi à . une personne directement au courant de l’affaire. […]

«Notre demande de reprendre la production (à Shenzhen) a été refusée. Nous devons améliorer nos mesures de lutte contre les virus pour une autre vérification », a déclaré la personne qui a refusé d’être identifiée car elle n’est pas autorisée à s’exprimer publiquement sur la question. […]

Les autorités du centre de fabrication de Shenzhen vérifieront à nouveau l’usine plus tard cette semaine pour s’assurer que les mesures de lutte contre les virus sont correctement en place, a déclaré la personne, ajoutant que les employés de la ville avaient été avisés de ne pas retourner travailler mardi.

Un rapport distinct indique que la société a été autorisée à redémarrer la production dans sa plus grande usine de Zhengzhou. Cependant, seulement 10% de la main-d’œuvre est arrivée.

Le fournisseur d’Apple Foxconn a obtenu l’autorisation de reprendre la production dans une usine clé en Chine après avoir été forcé de la fermer à la suite d’une épidémie de coronavirus, mais seulement 10% de la main-d’œuvre de l’usine a réussi à revenir jusqu’à présent, a déclaré une source à ..

Foxconn, le plus grand fabricant d’électronique sous contrat au monde, a obtenu le feu vert pour redémarrer la production dans la ville de Zhengzhou, dans le centre-est de la Chine, a déclaré la personne ayant une connaissance directe de la question.

Cela est probablement dû aux restrictions de transport empêchant les travailleurs de retourner dans la ville après avoir rendu visite à leur famille pour le nouvel an chinois.

Ce ne sont pas seulement les plus grandes usines d’iPhone de Foxconn touchées par le virus: . rapporte que «les dirigeants d’entreprises s’efforçaient de négocier avec les autorités pour reprendre la production dans d’autres parties de la Chine, y compris Kunshan».

L’analyste d’Apple, Ming Chi-Kuo, avait déjà déclaré que les expéditions d’iPhone pourraient être réduites de 10% ce trimestre, une estimation aujourd’hui soutenue par Trendforce, qui a réduit ses prévisions à 41 millions de téléphones.

En Chine même, l’impact devrait être pire, car les magasins ainsi que les usines sont fermés, ce qui signifie moins de possibilités d’acheter des smartphones. On estime que les ventes de smartphones en Chine ce trimestre pourraient être réduites de moitié.

