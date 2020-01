Les plus grands Retcons MCU de Marvel | .

Depuis plus d’une décennie, le Univers cinématographique Marvel a été un pionnier en matière de narration interconnectée; cependant, ils ont également fait plusieurs retcons. Lancant ce qui allait devenir la franchise la plus réussie de l’histoire en 2008 via Robert Downey Jr.et Iron Man de Jon Favreau, le MCU n’a cessé de croître au cours des 12 dernières années avec 23 films au total en trois phases.

L’univers est maintenant au milieu d’une transition après avoir récemment clôturé la saga Infinity avec Avengers: Fin de partie suivi de Spider-Man: loin de chez soi servant d’épilogue. Miraculeusement, le film réalisé par Joe et Anthony Russo a livré une fin satisfaisante à l’arc global de l’univers, liant tous les points de l’intrigue pour une histoire globale cohérente. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas eu de faux pas en cours de route, d’ailleurs, Marvel Studios a juste pu apporter quelques modifications pour pouvoir présenter un récit holistique pour le MCU.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Marvel Television a connu un plus grand succès que vous ne le pensez

Tout au long de ses 12 ans d’histoire, il y a eu des retcons MCU à des degrés divers – certains studios Marvel ont mieux réussi que d’autres. Quoi qu’il en soit, la plupart d’entre eux ont été réalisés au service du récit global de la franchise.

Tony Stark avait le bouclier de Captain America dans Iron Man

En tant que premier film du MCU, Iron Man était principalement un projet autonome avec une narration centrée sur le voyage du héros de Tony Stark pour devenir Iron Man. Cependant, il comportait également des détails subtils qui faisaient allusion à la construction du monde qu’il allait commencer. Outre l’inclusion de S.H.I.E.L.D., sans parler de la scène post-crédit désormais emblématique de Nick Fury (Samuel L.Jackson), il a également fait allusion à l’existence de Captain America dans le MCU bien avant l’introduction de Steve Rogers (Chris Evans). Pendant que Tony travaillait sur son costume Iron Man dans son atelier à domicile, un bouclier Captain America inachevé peut être vu en arrière-plan, mais nous l’avons découvert plus tard, le bouclier était censé être encore sous la glace avec Steve – jusqu’à son réveil en 2011 au fin de Captain America: le premier vengeur.

En relation: Les meilleurs moments de la phase finale de Captain America sont dus à l’âge d’Ultron

Peter Parker dans Iron Man 2

Spider-Man dans le MCU n’a vu le jour que dans Captain America: Civil War en 2016 grâce à un accord sans précédent entre Marvel Studios et Sony Pictures. Cela a entraîné l’introduction de l’itération de Tom Holland du personnage préféré des fans. Cependant, Kevin Feige et son équipe ont trouvé un moyen de travailler le héros du web-slinging dans la franchise beaucoup plus tôt que ses débuts quand ils ont dit que le garçon portant le masque Iron Man participant à la Stark Expo dans Iron Man 2 était en fait un jeune Peter Parker . De toute évidence, ce n’était rien d’autre qu’une heureuse coïncidence, celle sur laquelle Marvel Studios était heureux de s’appuyer sur la relation éventuelle entre Tony Stark et Peter. Heureusement, la chronologie est vérifiée, permettant à ce petit ajustement d’être facilement accepté comme canon et d’ajouter une couche à la dynamique mentor / mentoré de la paire qui a été si cruciale ces dernières années.

En relation: Pourquoi Star-Lord avait l’air plus fort que Spider-Man dans Infinity War

Tony Stark ne recrutait pas vraiment Thunderbolt Ross pour The Avengers

La scène post-crédit d’Incredible Hulk a révélé que Tony Stark venait à Thunderbolt Ross (William Hurt) à propos de la constitution d’une équipe – à ce stade du MCU, cela a été considéré comme une configuration pour ce que seraient les Avengers, bien que la séquence n’ait pas ” t donner beaucoup plus de détails. Cela impliquait également que Hulk était en quelque sorte en exil. Cela n’avait aucun intérêt narratif et c’est intentionnel. Feige est sorti et a admis que c’était un si gros faux pas que cela a presque gâché leur continuité, heureusement, ils ont pu rectifier la situation avec la sortie du Marvel One Shot intitulé The Consultant, qui a fourni un certain contexte sur ce qui est vraiment derrière Tony tend la main à Ross.

Le court clip présentait un remue-méninges de Phil Coulson (Clark Gregg) et de l’agent Jasper Sitwell (Maximiliano Hernández) sur la façon de dissuader Ross de libérer Emil Blonsky / The Abomination (Tim Roth), mais au lieu de le demander, ils ont utilisé la psychologie inverse. Ils ont choisi d’envoyer le consultant qui était Tony pour ennuyer efficacement Ross tellement qu’il ne voudrait pas coopérer avec eux.

En relation: Mark Ruffalo a presque joué Bruce Banner dans Incredible Hulk (mais c’est bien qu’il ne l’ait pas fait)

L’agent Coulson était vivant après les Avengers

Le personnage original de Marvel Studios, l’agent Phil Coulson, était le fil conducteur de la phase 1 connectée ensemble jusqu’à son aboutissement dans The Avengers. Avec des rencontres personnelles avec presque tous les héros fondateurs du MCU, il était logique que sa mort aux mains de Loki (Tom Hiddleston) ait motivé l’équipe à mettre de côté leurs différences et à poursuivre le Dieu du mal. Mais il ne fallut pas longtemps avant que nous découvrions que Nick Fury a pu ressusciter Coulson, à l’insu des Avengers, grâce à une technologie extraterrestre. Coulson a même dirigé sa propre équipe dans le spin-off de MCU TV, les agents Marvel de S.H.I.E.L.D .. La véritable affaire concernant la mort de Coulson n’a pas encore été clarifiée sur grand écran. Bien que Gregg dise qu’il suppose que certains des héros étaient au courant de sa survie, il ne semble pas y avoir de plans pour résoudre ce grand mystère.

En relation: Pourquoi Captain America ne mange pas pendant la scène Shawarma des Avengers

Le vrai mandarin existe

Les fans de bandes dessinées étaient tellement excités d’apprendre que l’ennemi juré de la bande dessinée de Tony Stark – The Mandarin – allait faire ses débuts sur grand écran dans Iron Man 3. Cependant, ce serait bientôt un point de discorde parmi les fans. Cela découle de la décision du réalisateur Shane Black de tirer une intrigue, révélant que ce qui était censé être le pire terroriste mondial n’était rien de plus qu’un acteur, Trevor Slattery (Ben Kingsley), jouant un rôle pour le véritable antagoniste principal du film, Aldrich Killian (Guy Pearce). Cette décision créative a provoqué une vague de réactions des puristes de la bande dessinée que Marvel Studios a dû affronter avec One Shot All Hail The King, dans laquelle il a été révélé que le vrai mandarin existe. Marvel Studios redouble même d’efforts à ce sujet alors qu’il est sur le point d’être présenté dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux, joué par Tony Leung.

Connexes: Iron Man 3 divise les fans de Marvel – c’est pourquoi c’est génial

Le Tesseract était la pierre de l’espace et le sceptre de Loki avait la pierre de l’esprit

Les six Infinity Stones étaient les McGuffins d’Infinity Saga de MCU. Alors que certains d’entre eux sont apparus tard, comme la pierre d’âme, d’autres avaient existé dans l’univers dès la phase 1, uniquement sous différentes formes. Le premier vengeur présentait la première pierre d’infini via la pierre de l’espace, qui n’était alors connue que sous le nom de Tesseract – mais ce n’était pas toujours le cas. En fait, ce n’était qu’un cube cosmique et était traité comme tel même dans The Avengers. Ce n’est que dans Thor: The Dark World où elle était explicitement appelée Infinity Stone, qui a collé jusqu’à Fin du jeu.

Une autre grosse retcon qui avait quelque chose à voir avec une pierre d’infini était la révélation que Loki était contrôlé par le mental via le sceptre équipé de la pierre mentale que Thanos (Josh Brolin) lui avait donné. Marvel Studios a confirmé cela par un léger changement dans la biographie officielle de God of Mischief. Cela a effectivement établi que Loki est plus un anti-héros qu’un pur méchant.

En relation: Les plans originaux de Marvel pour Thanos auraient amélioré son parcours de personnage

Le gantelet infini dans le coffre d’Odin était faux

Le Infinity Gauntlet était un point central d’Avengers: Infinity War et Endgame, car il permettait à son porteur d’exercer en même temps toute la puissance des Infinity Stones. Cependant, le gant métallique a eu une histoire tumultueuse dans le MCU qui impliquait une reconnexion. Nous le voyons d’abord dans le coffre-fort d’Odin sur Asgard de Thor en 2011. Les gens étaient donc confus lorsque la scène post-crédit dans Avengers: Age of Ultron a vu le Mad Titan enfiler ce qui était apparemment le véritable Infinity Gauntlet.

Marvel Studios a corrigé cette erreur de continuité en disant que l’un des gantelets était faux – un détail qui s’est même glissé dans Thor: Ragnarok où Hela (Cate Blanchett) a explicitement déclaré que le gantelet Infinity à l’intérieur du coffre d’Odin n’était qu’une réplique. Par la suite, Infinity War a clarifié les origines du véritable Infinity Gauntlet. Il s’est avéré que Thanos et ses serviteurs sont allés à Nidavellir, ont demandé l’aide du forgeron légendaire Eitri (Peter Dinklage) et l’ont forcé à créer le gant métallique.

En relation: La défaite de Thanos laisse la porte ouverte à de plus grands méchants du MCU

Gamora n’est pas la dernière de son genre

Introduite dans Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn, Gamora (Zoe Saldana) est connue pour être la fille adoptive de Thanos. Lorsque le Nova Corps a couru son profil après avoir été attrapé, il a été révélé qu’elle était la dernière de son peuple – les Zehoberi – parce que Thanos a anéanti toute la course. Infinity War, cependant, y est retourné, car nous avons vu ce qui s’est passé lors de l’invasion du Mad Titan de sa planète natale. Au lieu de tuer tout le monde sur la planète, les téléspectateurs apprennent que Thanos et son peuple n’ont réduit la moitié de la population que pour faire face à une pénurie potentielle de ressources qui a embourbé Titan. Thanos a même fait référence à la façon dont sa planète a prospéré depuis qu’il y a équilibré. C’est essentiellement le même concept derrière son cliché mortel à la fin de Infinity War, mais à une échelle beaucoup plus petite.

Connexes: Meilleur scénario de film Twists de la décennie

Le premier contact extraterrestre de Thor n’est pas Nick Fury

Lors des événements de The Avengers, Nick Fury a déclaré que la toute première rencontre d’extraterrestres de S.H.I.E.L.D. avait eu lieu avec le prince asgardien, Thor. Le promoteur de l’Initiative des Vengeurs a fait valoir que l’arrivée du Dieu du Tonnerre sur Terre et son combat ultérieur au Nouveau-Mexique les avaient forcés à amplifier leurs armes et à se préparer au cas où plus de lui se rendrait sur la planète. “Nous avons appris que non seulement nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes désespérément hilarants”, a-t-il déclaré, se souvenant de ce à quoi il avait dû faire face à la suite des événements du premier film de Thor. La déclaration de Fury est restée longtemps – jusqu’au capitaine Marvel. L’histoire d’origine de Carol Danvers (Brie Larson) s’est déroulée en 1995, plus d’une décennie avant les événements d’Iron Man. Nous y avons rencontré les jeunes Fury et Phil Coulson qui étaient déjà des agents du S.H.I.E.L.D .. Leur rencontre avec Carol les a exposés à la guerre de Kree-Skrull, ce qui signifie qu’ils ont tous les deux eu des interactions avec des personnes des deux races extraterrestres avant l’arrivée de Thor en 2011.

Goose’s Scratch était en fait la façon dont Nick Fury a perdu son œil

Le cache-œil de Nick Fury a été synonyme du personnage même à l’époque de la bande dessinée, il est donc normal que Marvel Studios ait adapté ce détail lorsque Samuel L. Jackson a fait ses débuts dans Iron Man. Au fil des ans, il y a eu des commentaires sur la façon dont il s’est blessé à l’œil gauche – c’était même un gros élément narratif dans Captain America: The Winter Soldier où il a dit sévèrement à Steve Rogers que la dernière fois qu’il avait fait confiance à quelqu’un, il avait perdu un œil. Cela a donné aux fans quelques idées sur la façon dont il avait vraiment perdu la vue, mais aucune de ces théories n’était proche de ce qui s’était réellement passé.

Le capitaine Marvel a révélé que l’ancien ancien S.H.I.E.L.D. Le réalisateur est devenu trop obsédé par l’animal de compagnie de Carol Danvers, Goose the cat – un Flerken déguisé en félin. Malheureusement, le sentiment n’était pas réciproque et lorsque le jeune agent s’est approché trop près, Goose l’a attaqué et s’est gratté accidentellement l’œil, ce qui lui a fait perdre définitivement la vue de l’œil gauche. Il était évident que Fury ne voulait pas partager comment il avait vraiment endommagé son œil quand il a dit à Coulson que le Kree l’avait fait quand il avait refusé de renoncer au Tesseract.

BOUCLIER. Iron Man n’était pas vraiment nouveau

Bien avant l’introduction de Nick Fury dans la scène post-crédit d’Iron Man, le film avait déjà un indice subtil de la construction mondiale qui suivrait le film réalisé par Favreau, avec la participation de Phil Coulson. À son retour aux États-Unis de sa débâcle en Afghanistan, Tony Stark a été pourchassé par l’agent qui est apparemment de la “Division d’intervention stratégique, d’application et de logistique du territoire”. Comme Coulson a mentionné à plusieurs reprises l’organisation à laquelle il appartenait, Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) n’a pas pu s’empêcher de faire un commentaire sur leur nom étant une bouchée, à laquelle il a simplement répondu qu’ils “y travaillaient”. Cela a donné aux fans l’impression que l’organisation était assez nouvelle, mais il est finalement révélé que non seulement elle existe depuis des décennies (Howard Stark était même un membre fondateur), mais elle a toujours été connue sous l’acronyme S.H.I.E.L.D. Le capitaine Marvel a à peu près ignoré les plaisanteries de Coulson avec Pepper lorsque lui et Fury se réfèrent à l’organisation avec désinvolture sous le nom de S.H.I.E.L.D. plusieurs fois tout au long du film prequel.

–

Certes, comme Univers cinématographique Marvel entre dans la phase 4, avec une série de nouveaux films et d’émissions de télévision connectées en préparation, il serait de plus en plus difficile de préserver une continuité sans faille. Et il sera intéressant de voir comment Marvel Studios corrige leurs faux pas alors qu’ils continuent de développer la franchise.

Plus: Chaque personnage Marvel qui a été refondu dans le MCU

Dates de sortie clés

Veuve noire (2020) date de sortie: 01 mai 2020

Éternels (2020) date de sortie: 06 nov.2020

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021) date de sortie: 12 février 2021

Docteur Strange dans le multivers de la folie (2021) date de sortie: 07 mai 2021

Spider-Man: Retrouvailles 3 (2021) date de sortie: 16 juil.2021

Thor: amour et tonnerre (2021) date de sortie: 05 nov.2021

Panthère noire 2 (2022) date de sortie: 06 mai 2022

Top Gun 2: ce que Jet Maverick vole dans la remorque

A propos de l’auteur

Accidentelle geek perpétuellement curieuse, Ana a ravivé son amour pour l’écriture il y a plusieurs années et l’a épousé avec tout ce qui touche à la culture pop. Le résultat est un jeune écrivain passionné qui pouvait se promener (et bien sûr, écrire) sur les films et les séries plusieurs heures par jour. Elle a un faible pour le Roi Lion, les vieilles chansons et la décoration intérieure; est actuellement obsédé par les anciennes sitcoms (The Golden Girls!); et n’osera pas regarder de films d’horreur bien qu’elle meure (ironiquement) d’envie d’en voir un. Bien qu’elle soit un peu en retard à la fête et qu’elle était une vraie non-croyante de la Force, elle trouve maintenant la franchise Star Wars assez fascinante (fait amusant: c’est une folle théorie Jar Jar Binks / Sith qui l’a attirée).

En savoir plus sur Ana Dumaraog